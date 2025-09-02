Фицо встретится с Зеленским 5 сентября, а до этого проведет переговоры с Путиным в Китае

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо встретится в пятницу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Еще до этого, во время своего визита в Пекин, он встретится с лидерами России Владимиром Путиным и Китая Си Цзиньпином. Об этом Фицо сообщил в социальных сетях.