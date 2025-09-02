Фицо встретится с Зеленским 5 сентября, а до этого проведет переговоры с Путиным в Китае
2 сентября 2025
09:30
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо встретится в пятницу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Еще до этого, во время своего визита в Пекин, он встретится с лидерами России Владимиром Путиным и Китая Си Цзиньпином. Об этом Фицо сообщил в социальных сетях.
Словацкий премьер в прошлом неоднократно критиковал Зеленского. Например, он сделал это в начале этого года после остановки транзита российского газа через Украину, когда в конце прошлого года истек срок действия соответствующего договора между Киевом и Москвой. Кроме того, после вступления в должность в 2019 году его правительство прекратило военную помощь Украине.
Фицо также заявлял в прошлом, что стратегия западных стран в связи с российской агрессией на Украине провалилась и что Киев был использован с целью ослабления России.
Председатель словацкого правительства одновременно раскритиковал 27 стран Евросоюза за то, что, по его словам, на китайских торжествах по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны от Евросоюза будет представлена только Словакия.
Встреча с Зеленским может состояться в Словакии
«Создается новый мировой порядок, новые правила многополярного мира, новый баланс сил, что чрезвычайно важно для международной стабильности. Быть частью этих дискуссий означает поддерживать диалог, а не вести себя как обиженный маленький ребенок. Именно так ведет себя Европейский союз и его представители», — заявил Фицо.
Детали запланированных переговоров с президентом Украины и лидерами России и Китая Фицо не сообщил. Из его заявления следует, что с Зеленским он встретится в восточной Словакии.
Запланированную встречу Фицо с Путиным в Китае подтвердил на прошлой неделе советник Кремля Юрий Ушаков. Словацкий премьер-министр уже встречался с Путиным в декабре прошлого года; его визит в Москву вызвал в Словакии массовые антиправительственные демонстрации. Во время этих гражданских протестов Фицо утверждал, что их организаторы и словацкая оппозиция стремятся к государственному перевороту, не предоставив при этом никаких доказательств своих утверждений.
