Словакия пообещала России обсудить с Украиной удары по энергетической инфраструктуре

Словакия и



Венгрия сильно зависят от поставок энергоресурсов из России. «Невозможно нападать на инфраструктуру, жизненно важную для Словакии», — подчеркнул Фицо на совместной пресс-конференции с Путиным.

«Мы крайне остро реагируем на удары по нефтяной инфраструктуре», — добавил премьер. Он сообщил, что в пятницу планирует встречу с Зеленским в Ужгороде и намерен обсудить этот вопрос.

При этом Фицо не упоминал о возможных разговорах с Путиным относительно ударов России по гражданским объектам в Украине. Ранее, в ходе серии российских атак на Киев, погибло 23 человека, включая четырёх детей.



