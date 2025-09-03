Словакия пообещала России обсудить с Украиной удары по энергетической инфраструктуре
3 сентября 2025
18:00
157
Словацкий премьер Роберт Фицо во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине выразил недовольство частыми ударами Украины по российской энергетической инфраструктуре. В качестве примера он упомянул недавнюю атаку на нефтепровод «Дружба», который поставляет нефть в Венгрию и Словакию. Фицо заявил, что намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы атак на российские энергетические объекты.
Словакия и Венгрия сильно зависят от поставок энергоресурсов из России. «Невозможно нападать на инфраструктуру, жизненно важную для Словакии», — подчеркнул Фицо на совместной пресс-конференции с Путиным.
«Мы крайне остро реагируем на удары по нефтяной инфраструктуре», — добавил премьер. Он сообщил, что в пятницу планирует встречу с Зеленским в Ужгороде и намерен обсудить этот вопрос.
При этом Фицо не упоминал о возможных разговорах с Путиным относительно ударов России по гражданским объектам в Украине. Ранее, в ходе серии российских атак на Киев, погибло 23 человека, включая четырёх детей.
Большую часть своего выступления премьер Словакии посвятил энергетическому сотрудничеству с Россией. Он выразил заинтересованность в «нормализации отношений» и поблагодарил за поставки по газопроводу TurkStream. Фицо также надеется на российскую помощь, возможно в кооперации с США, в строительстве нового ядерного реактора в Словакии.
