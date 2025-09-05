Липавский: Россия давно ведет против Запада гибридную войну
5 сентября 2025
18:00
112
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Россия уже давно ведет против Запада необъявленную гибридную войну. Об этом он сказал на открытии Пражского оборонного саммита, который проходит на Пражском граде. В качестве примера он напомнил о взрывах складов боеприпасов во Врбетице в Злинском крае в 2014 году, за которыми, по данным спецслужб, стояла российская военная разведка ГРУ. По словам Липавского, НАТО слишком медленно реагировало на агрессивные действия Москвы, в том числе на оккупацию Крыма и боевые действия на Донбассе.
«В Центральной и Восточной Европе мы предупреждали, что России нельзя доверять. Нельзя сдерживать ее дружескими жестами. Но приоритетом НАТО тогда был Афганистан. Сотрудничество с Россией там считалось важнее, чем оборона Европы», — отметил министр. По его словам, это оказалось ошибкой, так как внимание было отвлечено от главной задачи — коллективной обороны.
Ситуация изменилась после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
«Альянс вернулся к тому, что умеет лучше всего — коллективной обороне и сдерживанию очевидной угрозы», — сказал Липавский. При этом он подчеркнул, что создание такой обороны, которая сможет сдержать Россию, займет годы. Новым вызовом он назвал предоставление Украине надежных гарантий безопасности.
По его словам, Украина в ближайшее время не станет членом НАТО, но Запад обязан обеспечить ей достаточные гарантии, иначе страна останется под угрозой российского подчинения. «Украина находится на передовой обороны всей Европы», — заявил министр, напомнив, что Чехия с начала войны оказывает Киеву существенную поддержку, включая поставки вооружений и участие в инициативе по обеспечению крупнокалиберными боеприпасами. Без этих поставок, отметил Липавский, Украина могла бы уже потерять Донбасс.
Министр также подчеркнул, что переговоры в рамках так называемой «коалиции желающих» подтвердили единство ЕС и НАТО, а также активное участие США в работе над мирным соглашением, которое учитывает суверенитет Украины и необходимость гарантий безопасности. По его словам, именно европейские страны сегодня играют ведущую роль в поддержке Украины.
Липавский назвал решение июньского саммита НАТО постепенно увеличить оборонные расходы до 5% ВВП свидетельством серьезности, с которой союзники воспринимают коллективную оборону.
Ключевое значение в этом процессе, по словам министра, имеет оборонная промышленность. Недостаточно просто производить больше старых видов оружия. Нужно развивать инновации и адаптироваться.
