Липавский: Россия давно ведет против Запада гибридную войну





«В Центральной и Восточной Европе мы предупреждали, что России нельзя доверять. Нельзя сдерживать ее дружескими жестами. Но приоритетом НАТО тогда был Афганистан. Сотрудничество с Россией там считалось важнее, чем оборона Европы», — отметил министр. По его словам, это оказалось ошибкой, так как внимание было отвлечено от главной задачи — коллективной обороны.

Ситуация изменилась после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.



«Альянс вернулся к тому, что умеет лучше всего — коллективной обороне и сдерживанию очевидной угрозы», — сказал Липавский. При этом он подчеркнул, что создание такой обороны, которая сможет сдержать Россию, займет годы. Новым вызовом он назвал предоставление Украине надежных гарантий безопасности.









По его словам, Украина в ближайшее время не станет членом НАТО, но Запад обязан обеспечить ей достаточные гарантии, иначе страна останется под угрозой российского подчинения. «Украина находится на передовой обороны всей Европы», — заявил министр, напомнив, что Чехия с начала войны оказывает Киеву существенную поддержку, включая поставки вооружений и участие в инициативе по обеспечению крупнокалиберными боеприпасами. Без этих поставок, отметил Липавский, Украина могла бы уже потерять Донбасс.





Министр также подчеркнул, что переговоры в рамках так называемой «коалиции желающих» подтвердили единство ЕС и НАТО, а также активное участие США в работе над мирным соглашением, которое учитывает суверенитет Украины и необходимость гарантий безопасности. По его словам, именно европейские страны сегодня играют ведущую роль в поддержке Украины.

Липавский назвал решение июньского саммита НАТО постепенно увеличить оборонные расходы до 5% ВВП свидетельством серьезности, с которой союзники воспринимают коллективную оборону.



