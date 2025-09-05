ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Бабиш пообещал в своей программе ужесточить правила миграции, сделать доступными медицину и ипотеки

Новости 420on
5 сентября 2025
12:30
662
Кандидат в следующие премьер-министры Чехии Андрей Бабиш представил в Остраве программу движения ANO. Он хочет радикально ускорить строительное регулирование и ввести строгий закон о получении убежища.
Более высокие пенсии и родительские пособия, начальная зарплата для большей части государственных служащих в размере 50 тысяч крон и более низкие налоги. Это некоторые из основных пунктов недавно представленной программы движения ANO.

«Вы имеете право на лучшую жизнь», — сказал Андрей Бабиш на митинге в Остраве. Движение ANO долгое время держало свою программу в секрете, из документа следует, что оно хочет резко увеличить государственные расходы и одновременно снизить некоторые налоги. Заработать на этом оно хочет за счет борьбы с теневой экономикой.

По словам Бабиша, одной из главных приоритетов движения является обеспечение дешевой энергии для всех.

«Мы категорически не допустим введения новых «зеленых» налогов для домохозяйств и личного транспорта, так называемых квот на выбросы ETS2, которые были введены правительством Фиалы. Мы снизим плату за распределение, передачу и возобновляемые источники энергии, чтобы энергия была доступна для всех», — заявил лидер ANO.

Еще одним из «топ» вопросов для лидера сильнейшего оппозиционного движения является доступное здравоохранение.

«Мы сократим сроки ожидания медицинских процедур, приоритетом будет профилактика онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, решим проблему нехватки лекарств, сосредоточимся на психическом здоровье детей и взрослых», — перечислил он.

ANO также хочет радикально ускорить строительное регулирование. Обещает обеспечить государственную поддержку ипотечных кредитов для молодых семей с детьми, полицейских, пожарных, солдат, таможенников, сотрудников тюремной службы, медсестер, учителей и других важных профессий. Молодым супругам также обещают беспроцентные ссуды на первое жилье. «Мы также будем поддерживать кооперативное жилье, строительство арендных квартир и студенческих общежитий», — пишет ANO в своей программе.

Как уже объявили члены ANO, сразу после возможного вступления в правительство они хотят изменить пенсионную реформу нынешнего правительства Петра Фиалы. «Мы ограничим пенсионный возраст 65 годами, восстановим справедливую индексацию, расширим досрочные пенсии на другие сложные профессии, вернем семьям с детьми скидки на налоги и плату за детский сад», — обещает программа ANO.

В качестве пятой приоритетной задачи Бабиш упомянул безопасность. «Мы продвинем строгий закон о получении убежища, основанный на принципе нулевой терпимости к нелегальной миграции, существенно повысим зарплаты и льготы военных, полицейских, пожарных, таможенников и сотрудников пенитенциарной службы, чтобы у всех были сопоставимые условия», — заявил лидер ANO.

Работающим пенсионерам должны повысить пенсию на 1,5 % от базы начисления за каждый отработанный год. Пособие по уходу за ребенком должно быть увеличено до 400 тысяч крон.

В то же время движение хочет снизить налоги — вернуть налоговую льготу на детский сад, льготу на неработающего супруга или супругу, льготу на работающих студентов и, наоборот, отменить налогообложение льгот на досуг.
Налоги для компаний должны быть снижены с 21 до 19 %. Планируемое повышение отчислений для индивидуальных предпринимателей с следующего года не должно произойти. «Мы освободим добровольные чаевые в сфере общественного питания от отчислений на социальное и медицинское страхование и налога на доходы», — говорится далее в программе.

Как совместить значительное увеличение расходов с сокращением доходов? Андрей Бабиш убежден, что деньги на такие амбициозные обещания движения он сможет найти. «Мы обеспечим экономический рост, сэкономим пять процентов на функционировании государства и значительно сократим теневую экономику, которая в настоящее время составляет один триллион», — утверждает Бабиш. Движение хочет вновь ввести EET, цифровую налоговую кобру и более последовательно взимать налоги.
Андрей Бабиш ипотеки Чехия выборы налоги Медицина и фармацевтика
