Бабиш пообещал в своей программе ужесточить правила миграции, сделать доступными медицину и ипотеку

5 сентября 2025

Кандидат в следующие премьер-министры Чехии Андрей Бабиш представил в Остраве программу движения ANO. Он хочет радикально ускорить строительное регулирование и ввести строгий закон о получении убежища.