Чехия объявила белорусского дипломата персоной нон грата
8 сентября 2025
22:00
Чешская Республика объявила белорусского дипломата, работавшего на спецслужбы, персоной нон грата, сообщило Министерство иностранных дел. У дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть Чехию, указывает информагентство ČTK.
«Дипломатия нас защищает. Мы объявили персоной нон грата белорусского дипломата, работающего на спецслужбы. Мы не потерпим злоупотребления дипломатическим прикрытием для работы на службы», — пишет МИД в сети Х.
Согласно информации, собранной Службой безопасности и информации BIS (контрразведкой) и другими европейскими спецслужбами, была раскрыта белорусская разведывательная сеть, уточняет МИД.
«Этот случай показывает, что мы не должны допускать злоупотреблений Шенгенским соглашением во враждебных целях. Агенты, пользующиеся дипломатическими привилегиями, не должны иметь полную свободу действовать по всей Европе. Я продолжу добиваться введения соответствующих ограничений на европейском уровне, в первую очередь в отношении российских дипломатов», — заявил информагентству ČTK министр иностранных дел Чехии Ян Липавский (баллотируется в нижнюю палату парламента от коалиции Spolu).
Чешская контрразведка (BIS) сообщает о ликвидации белорусской разведывательной сети, создававшейся в Европе. Операция проводилась вместе с разведслужбами Румынии и Венгрии. По данным BIS, сеть была создана белорусским КГБ, который пытался получить доступ к источникам и разведывательной информации, сообщает сообщает «Радио Прага».
«Это еще один из череды случаев, показывающих, насколько важно международное сотрудничество в нынешней ситуации в сфере безопасности. Это также ответ тем, кто утверждает, что сотрудничество между разведывательными службами якобы не работает», — подчеркнул в публикации на сайте глава BIS Михал Коуделка.
Объединенная группа сотрудников европейских спецслужб раскрыла агентов и пособников КГБ, действовавших в нескольких европейских странах. Среди них был бывший заместитель главы Службы разведки Молдовы, задачей которого была передача в КГБ Беларуси секретной информации. Белорусы смогли создать агентурную сеть, главным образом, благодаря возможности свободного перемещения по Европе.
Коуделка также высказался за ограничение передвижения российских и белорусских дипломатов в Шенгенской зоне. Уже несколько месяцев Ян Липавский добивается поддержки этого предложения в Европейском союзе. По словам главы BIS, спецслужбы России и Беларуси продолжают использовать дипломатическое прикрытие для своей разведывательной деятельности и будут продолжать расширять свое присутствие в Европе.
Операцию курирует Евроюст, базирующийся в Гааге. В пресс-релизе Евроюста сообщается, что чешские, румынские и венгерские власти сотрудничали с ведомством с целью задержания человека, в отношении которого ведется расследование по подозрению в государственной измене, связанной с постоянной передачей государственных секретов. По данным Евроюста, в прошлом и этом году подозреваемый встречался в Будапеште с сотрудниками КГБ Беларуси. «Эти встречи представляли угрозу национальной безопасности Румынии», — считают в Евроюсте. По их данным, ранее задержанный занимал высокую должность в молдавской службе безопасности. Сегодня он был задержан в Румынии.
