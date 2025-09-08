Чехия объявила белорусского дипломата персоной нон грата

Чешская Республика объявила белорусского дипломата, работавшего на спецслужбы, персоной нон грата, сообщило Министерство иностранных дел. У дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть Чехию, указывает информагентство ČTK.