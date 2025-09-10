За чешскими политиками наблюдал костлявый «депутат»
10 сентября 2025
19:30
290
Скелет в чешском парламенте символизировал вчера затянувшееся утверждение повестки дня.
Заседание Палаты депутатов Чехии по утверждению повестки дня, вероятно, последней в нынешнем электоральном цикле, продлилось почти девять часов. Состав политиков не принял ни один из 26 предложенных оппозицией и коалицией пунктов для дополнения программы, которая включает утверждение двух поправок, доработанных Сенатом. Окончательное решение по ним отложено до среды.
Обсуждение затянулось из-за споров об очередности выступлений. Оппозиция использовала их для критики правительства и продвижения своих тем, включая «биткоин-дело» и бюджет. Коалиционные министры в свою очередь защищали действия кабинета.
Символом затянувшегося заседания стал скелет, который разместила на депутатской скамье Луция Потучкова (Stan). На нем красовалась надпись: «Напрасно жду, когда закончится ненужная болтовня».
Už 7 a půl hodiny jedná Sněmovna a dosud se nedostala ani ke schválení programu jednání… Trochu smutné, že ani při poslední schůzi v tomto volebním období nepřevládla vůle jednat věcně a bez průtahů. pic.twitter.com/nOUmV0Cdmw— Martin Dvořák 🌈 (@_MartinDvorak) September 9, 2025
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:48
10 СЕНТЯБРЯ 2025
491
16:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
589
14:01
10 СЕНТЯБРЯ 2025
3037
14:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
829
12:54
10 СЕНТЯБРЯ 2025
2388
12:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
1289
10:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
1401
08:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
1143
22:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
2767
18:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
5494
16:30
9 СЕНТЯБРЯ 2025
2867
12:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
1295
10:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
1792
08:58
9 СЕНТЯБРЯ 2025
2031
22:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
2099