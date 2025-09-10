За чешскими политиками наблюдал костлявый «депутат»

Заседание Палаты депутатов Чехии по утверждению повестки дня, вероятно, последней в нынешнем электоральном цикле, продлилось почти девять часов. Состав политиков не принял ни один из 26 предложенных оппозицией и коалицией пунктов для дополнения программы, которая включает утверждение двух поправок, доработанных Сенатом. Окончательное решение по ним отложено до среды.













Обсуждение затянулось из-за споров об очередности выступлений. Оппозиция использовала их для критики правительства и продвижения своих тем, включая « биткоин -дело» и бюджет . Коалиционные министры в свою очередь защищали действия кабинета.