За чешскими политиками наблюдал костлявый «депутат»

10 сентября 2025
19:30
Скелет в чешском парламенте символизировал вчера затянувшееся утверждение повестки дня.
Заседание Палаты депутатов Чехии по утверждению повестки дня, вероятно, последней в нынешнем электоральном цикле, продлилось почти девять часов. Состав политиков не принял ни один из 26 предложенных оппозицией и коалицией пунктов для дополнения программы, которая включает утверждение двух поправок, доработанных Сенатом. Окончательное решение по ним отложено до среды.


Обсуждение затянулось из-за споров об очередности выступлений. Оппозиция использовала их для критики правительства и продвижения своих тем, включая «биткоин-дело» и бюджет. Коалиционные министры в свою очередь защищали действия кабинета.


Символом затянувшегося заседания стал скелет, который разместила на депутатской скамье Луция Потучкова (Stan). На нем красовалась надпись: «Напрасно жду, когда закончится ненужная болтовня».
политика Чехия
