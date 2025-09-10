ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Чешский эксперт: российские дроны над Польшей — тест или ошибка, а не провокация

10 сентября 2025
12:00
Нарушение российскими дронами воздушного пространства Польши, скорее всего, стало результатом ошибки или теста со стороны Москвы, а не попыткой спровоцировать НАТО к военному вмешательству. Такое мнение выразил эксперт Брненского университета обороны Зденек Петраш.
По словам Петраша, действия польской стороны были стандартными и соответствовали установленным процедурам.

«Был ли это умышленный акт нарушения польского, а фактически и воздушного пространства НАТО, или ошибка России — вопрос для обсуждения. Возможно, это был тест, чтобы проверить готовность другой стороны к инцидентам такого рода», — пояснил эксперт. Он отметил, что Россия в состоянии войны с Украиной и не обладает ни военным, ни экономическим потенциалом для того, чтобы провоцировать союзников на военное вмешательство. «Даже поддержка среди населения РФ для такого шага отсутствует. Любые подобные действия противоречили бы логике».

Эксперт подчеркнул, что автоматическое нарушение воздушного пространства не активирует силы НАТО по статье 5. Активация возможна только решением Совета НАТО, которое должно быть консенсусным — с согласием всех 32 стран.
