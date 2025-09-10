Чешский эксперт: российские дроны над Польшей — тест или ошибка, а не провокация

Новости и статьи 10 сентября 2025 12:00 923

Нарушение российскими дронами воздушного пространства Польши, скорее всего, стало результатом ошибки или теста со стороны Москвы, а не попыткой спровоцировать НАТО к военному вмешательству. Такое мнение выразил эксперт Брненского университета обороны Зденек Петраш.