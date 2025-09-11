Польский сценарий в Чехии: что произойдет при нарушении воздушного пространства
11 сентября 2025
21:00
1137
Если иностранные дроны проникнут в воздушное пространство Чехии, страна отреагирует так же, как Польша. Такое мнение выразил эксперт Университета обороны Зденек Петраш. Он отметил, что при необходимости в Чехии могут быть задействованы самолеты других стран.
«В первую очередь следует отметить, что мы являемся частью интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. С географической точки зрения вокруг нас находятся союзники. Прежде чем дроны достигли бы нашего воздушного пространства, они были бы уничтожены силами союзников», — заявил Петраш.
По его словам, дроны с территории России на территорию Чехии попасть не должны. В гипотетическом случае, если бы враждебные дроны прибыли через Словакию или Польшу, их зафиксировал бы чешский радиолокационный комплекс. «Сработала бы интегрированная система обороны: поднялись бы наши самолеты, была бы активирована ПВО, и при необходимости, как в Польше, в рамках координированной системы были бы направлены самолеты других стран. Дроны были бы сбиты», — подчеркнул Петраш.
Для защиты польского воздушного пространства помимо польских истребителей F-16 были задействованы союзные самолеты, включая голландские F-35, итальянский самолет раннего предупреждения AWACS и многоцелевой заправщик MRTT. Дроны были зафиксированы системой ПВО Patriot немецкого производства.
После инцидента некоторые страны НАТО предложили Варшаве помощь в усилении противовоздушной обороны. Чехия готова отправить в Польшу вертолетную спецгруппу из трех машин Mi-171Š.
Министерство обороны России подтвердило проведение масштабной атаки дронами по военным объектам на западе Украины, заявив, что удары по территории Польши не планировались.
