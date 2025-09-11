Польский сценарий в Чехии: что произойдет при нарушении воздушного пространства





«В первую очередь следует отметить, что мы являемся частью интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО . С географической точки зрения вокруг нас находятся союзники. Прежде чем дроны достигли бы нашего воздушного пространства, они были бы уничтожены силами союзников», — заявил Петраш.

По его словам, дроны с территории России на территорию Чехии попасть не должны. В гипотетическом случае, если бы враждебные дроны прибыли через Словакию или Польшу, их зафиксировал бы чешский радиолокационный комплекс. «Сработала бы интегрированная система обороны: поднялись бы наши самолеты, была бы активирована ПВО, и при необходимости, как в Польше, в рамках координированной системы были бы направлены самолеты других стран. Дроны были бы сбиты», — подчеркнул Петраш.







Для защиты польского воздушного пространства помимо польских истребителей F-16 были задействованы союзные самолеты, включая голландские F-35, итальянский самолет раннего предупреждения AWACS и многоцелевой заправщик MRTT. Дроны были зафиксированы системой ПВО Patriot немецкого производства.









После инцидента некоторые страны НАТО предложили Варшаве помощь в усилении противовоздушной обороны. Чехия готова отправить в Польшу вертолетную спецгруппу из трех машин Mi-171Š.