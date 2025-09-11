Российский посол был вызван «на ковер» к главе чешского МИД

Министр иностранных дел Ян Липавский в четверг днем вызвал российского посла в Чешской Республике Александра Владимировича Змеевского. Причина — 19 российских дронов, которые в ночь на среду нарушили воздушное пространство Польши. Министр назвал это провокацией Кремля.