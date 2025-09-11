ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Российский посол был вызван «на ковер» к главе чешского МИД

Новости 420on
11 сентября 2025
17:46
792
Министр иностранных дел Ян Липавский в четверг днем вызвал российского посла в Чешской Республике Александра Владимировича Змеевского. Причина — 19 российских дронов, которые в ночь на среду нарушили воздушное пространство Польши. Министр назвал это провокацией Кремля.
«Я принял решение вызвать российского посла (Александра Змеевского). Российские дроны в Польше — это чистая провокация Кремля. Чехия твердо поддерживает Польшу. Мы будем защищать территорию Альянса», — заявил Липавский.

Змеевского принял заместитель министра Ян Мариан, поскольку по обычаю послов или дипломатов никогда не принимает глава ведомства, то есть министр иностранных дел.

Помимо Чешской Республики, российских дипломатов вызвали также Испания и Нидерланды. Мадрид вызвал российского временного поверенного в делах, министр иностранных дел Нидерландов Рубен Брекельманс объявил, что вызвал российского посла в Нидерландах.

Российские дипломаты были вызваны из-за нарушения дронами польского воздушного пространства в среду. Польша в связи с этим активировала статью 4 Североатлантического договора, на основании которой будут проведены консультации с союзниками.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что инцидент был умышленным.

Поляки уже нашли обломки 16 дронов, три или четыре из них пришлось сбить с помощью союзников. Один из них попал в жилой дом в польской деревне Вырыки в Люблинском воеводстве. Позже польские власти сообщили, что обнаружили еще обломки дрона возле деревни Замосць и в поле возле деревни Мнишев, которая находится недалеко от Лодзи.
Чехия Польша посольство
