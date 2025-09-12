Посол России на «ковре»: Змеевский предложил чешским властям задаться вопросом, кому на самом деле выгоден инцидент с дронами

Министр иностранных дел Ян Липавский 11 сентября вызвал российского посла в Чешской Республике Александра Владимировича Змеевского. В адрес российской стороны были озвучены обвинения в преднамеренном нарушении воздушного пространства Республики Польша ночью 10 сентября 2025 года с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Министр назвал это провокацией Кремля. МИД России в своем телеграм-канале опубликовал официальный комментарий по поводу вызова посла.