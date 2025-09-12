ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Посол России на «ковре»: Змеевский предложил чешским властям задаться вопросом, кому на самом деле выгоден инцидент с дронами

Новости 420on
12 сентября 2025
12:14
316
Министр иностранных дел Ян Липавский 11 сентября вызвал российского посла в Чешской Республике Александра Владимировича Змеевского. В адрес российской стороны были озвучены обвинения в преднамеренном нарушении воздушного пространства Республики Польша ночью 10 сентября 2025 года с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Министр назвал это провокацией Кремля. МИД России в своем телеграм-канале опубликовал официальный комментарий по поводу вызова посла.
"Российский Посол решительно отверг подобную позицию, обратив внимание на сделанное в связи с упомянутым инцидентом заявление МИД России от 10 сентября 2025 года.  Факт принадлежности БПЛА к российским вооруженным силам установлен не был, а расследование произошедшего продолжается, как об этом заявил Генеральный секретарь НАТО М.Рютте по итогам заседания Совета НАТО 10 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.


По данным Министерства обороны Российской Федерации, в ходе нанесения ночью 10 сентября 2025 года высокоточного комбинированного удара по объектам военной инфраструктуры киевского режима объекты для поражения на территории Республики Польша не планировались, а дальность полёта применявшихся в ходе удара БПЛА не превышает 700 километров. К тому же, насколько нам известно, найденные БПЛА не были снабжены какими-либо взрывными устройствами, утверждают в МИД России.

Чешская cторона была поставлена в известность о готовности Министерства обороны Российской Федерации провести в связи с инцидентом консультации с Министерством обороны Республики Польша. МИД России также готов включиться в эту работу.

"С учётом изложенного А.В.Змеевский предложил чешским партнёрам задаться вопросом, кому на самом деле выгоден этот инцидент, как и раздуваемая вокруг него истерия. Уж точно не России", - добавили в МИД.
Россия Польша война Украина
