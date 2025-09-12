Посол России на «ковре»: Змеевский предложил чешским властям задаться вопросом, кому на самом деле выгоден инцидент с дронами
12 сентября 2025
12:14
316
Министр иностранных дел Ян Липавский 11 сентября вызвал российского посла в Чешской Республике Александра Владимировича Змеевского. В адрес российской стороны были озвучены обвинения в преднамеренном нарушении воздушного пространства Республики Польша ночью 10 сентября 2025 года с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Министр назвал это провокацией Кремля. МИД России в своем телеграм-канале опубликовал официальный комментарий по поводу вызова посла.
"Российский Посол решительно отверг подобную позицию, обратив внимание на сделанное в связи с упомянутым инцидентом заявление МИД России от 10 сентября 2025 года. Факт принадлежности БПЛА к российским вооруженным силам установлен не был, а расследование произошедшего продолжается, как об этом заявил Генеральный секретарь НАТО М.Рютте по итогам заседания Совета НАТО 10 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.
По данным Министерства обороны Российской Федерации, в ходе нанесения ночью 10 сентября 2025 года высокоточного комбинированного удара по объектам военной инфраструктуры киевского режима объекты для поражения на территории Республики Польша не планировались, а дальность полёта применявшихся в ходе удара БПЛА не превышает 700 километров. К тому же, насколько нам известно, найденные БПЛА не были снабжены какими-либо взрывными устройствами, утверждают в МИД России.
Чешская cторона была поставлена в известность о готовности Министерства обороны Российской Федерации провести в связи с инцидентом консультации с Министерством обороны Республики Польша. МИД России также готов включиться в эту работу.
"С учётом изложенного А.В.Змеевский предложил чешским партнёрам задаться вопросом, кому на самом деле выгоден этот инцидент, как и раздуваемая вокруг него истерия. Уж точно не России", - добавили в МИД.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:00
12 СЕНТЯБРЯ 2025
796
08:00
12 СЕНТЯБРЯ 2025
3154
22:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
2709
21:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
2523
20:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
1148
17:46
11 СЕНТЯБРЯ 2025
1871
17:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
2147
16:05
11 СЕНТЯБРЯ 2025
916
16:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
2469
12:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
2123
10:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
2507
19:30
10 СЕНТЯБРЯ 2025
1864
18:48
10 СЕНТЯБРЯ 2025
2996
16:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
2677