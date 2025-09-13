Опрос: Чехи больше всего хотят видеть на посту премьера Бабиша. Ракушан и Окамура опережают Фиалу
13 сентября 2025
15:00
834
Чехи больше всего хотели бы видеть премьер-министром председателя партии ANO Андрея Бабиша. В опросе агентства Median за него проголосовали 44% респондентов. Однако, как и в случае с другими политиками, в отношении Бабиша преобладают голоса тех, кто не хочет, чтобы он занимал эту должность.
Респонденты в опросе отвечали на вопрос, кого из основных кандидатов они хотели бы видеть премьер-министром после предстоящих выборов. Помимо избирателей ANO, Бабиша в качестве премьер-министра хотела бы видеть и большая часть сторонников SPD и Stačilo!
«Движение ANO лидирует в предвыборных опросах, то есть имеет наибольшее количество избирателей, но в то же время Андрея Бабиша в качестве премьер-министра хотели бы видеть 74% избирателей SPD и 64% избирателей движения Stačilo!, то есть не только сторонники движения ANO», — сказал представитель агентства Median Войтех Дуфек.
Согласно опросу, Бабиша предпочли бы даже 6% сторонников STAN и 2% избирателей правящей коалиции Spolu.
Выборы в Палату депутатов 2025
В качестве второго по популярности варианта респонденты указали «кто-то другой» или «кто-то другой из ANO», за что высказались 36% людей. В качестве председателя теневого правительства ANO уже давно выступает первый заместитель председателя движения Карел Гавличек. По данным Median, возможность того, что он станет премьер-министром, поддерживают около двух третей сторонников движения ANO (64%).
Следующим в рейтинге оказался министр внутренних дел Ракушан, которого предпочли бы четверть опрошенных. Помимо сторонников STAN, его хотели бы видеть премьер-министром около трех пятых избирателей Spolu и Пиратской партии. За Ракушаном следует Окамура с 24%.
Неуверенная позиция Фиалы
За продолжение премьерства Фиалы высказались 22%. Помимо избирателей Spolu, Фиала пользуется поддержкой примерно половины сторонников STAN и Пиратской партии.
«Меня удивило, что 24% респондентов указали, что хотели бы видеть премьер-министром кого-то другого из коалиции Spolu, что на два процентных пункта больше, чем хотели бы видеть Петра Фиалу», — сказал Дуфек.
Лидера Stačilo! Катерину Конечную в качестве премьер-министра выбрала бы пятая часть респондентов, председателя «Пиратов» Зденека Гржиба хотели бы видеть 16% опрошенных, а главу партии Motoristy Петра Мацинку — 14% опрошенных.
Опрос проводился с 3 по 5 сентября, в нем приняли участие 1 004 человека.
