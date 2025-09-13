Опрос: Чехи больше всего хотят видеть на посту премьера Бабиша. Ракушан и Окамура опережают Фиалу

Чехи больше всего хотели бы видеть премьер-министром председателя партии ANO Андрея Бабиша. В опросе агентства Median за него проголосовали 44% респондентов. Однако, как и в случае с другими политиками, в отношении Бабиша преобладают голоса тех, кто не хочет, чтобы он занимал эту должность.