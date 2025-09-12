Чехия готова помочь Польше в рамках обязательств НАТО и добрососедских отношений
12 сентября 2025
21:00
340
Чехия готова оказать Польше поддержку в рамках обязательств по Североатлантическому альянсу (НАТО) и исходя из добрососедских отношений. Об этом заявил министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) после заседания глав МВД в рамках Зальцбургского форума, где обсуждалась ситуация с нарушением воздушного пространства Польши российскими дронами.
По словам Ракушана, польскому представителю на встрече была выражена поддержка в связи с инцидентом, произошедшим в среду.
«Поддержка не может быть только словесной. Реакция должна быть решительной. И я рад, что Чехия и многие другие страны присоединились к этой решительной реакции», — подчеркнул министр. Чехия готова помочь Польше как в рамках обязательств НАТО, так и исходя из добрососедских отношений, и уже оказывает такую помощь.
Министр также напомнил, что эпицентр событий находился всего в 210–220 километрах от чешской границы, что подчеркивает непосредственную близость угрозы. «Чехия должна показать, что мы надежный член НАТО, который уважает свои обязательства: мы не только говорим, но и действуем», — сказал Ракушан.
Польская армия сообщила, что в ночь на среду зафиксировала 19 нарушений воздушного пространства российскими дронами, против которых с участием союзников по НАТО были приняты меры. После инцидента некоторые страны альянса предложили Варшаве помощь в усилении противовоздушной обороны. В Министерстве обороны России заявили, что при авиаударе по территории Украины не планировалось поражение целей на территории Польши.
Чехия готова направить в Польшу вертолетную группу для спецопераций с тремя машинами Mi-171Š. По заявлению министра обороны Яны Черноховой (ODS) в четверг, это может быть сделано в течение трех дней.
