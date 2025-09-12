ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Чехия готова помочь Польше в рамках обязательств НАТО и добрососедских отношений

Новости и статьи
12 сентября 2025
21:00
340
Чехия готова оказать Польше поддержку в рамках обязательств по Североатлантическому альянсу (НАТО) и исходя из добрососедских отношений. Об этом заявил министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) после заседания глав МВД в рамках Зальцбургского форума, где обсуждалась ситуация с нарушением воздушного пространства Польши российскими дронами.
По словам Ракушана, польскому представителю на встрече была выражена поддержка в связи с инцидентом, произошедшим в среду. 

«Поддержка не может быть только словесной. Реакция должна быть решительной. И я рад, что Чехия и многие другие страны присоединились к этой решительной реакции», — подчеркнул министр. Чехия готова помочь Польше как в рамках обязательств НАТО, так и исходя из добрососедских отношений, и уже оказывает такую помощь. 

Министр также напомнил, что эпицентр событий находился всего в 210–220 километрах от чешской границы, что подчеркивает непосредственную близость угрозы. «Чехия должна показать, что мы надежный член НАТО, который уважает свои обязательства: мы не только говорим, но и действуем», — сказал Ракушан. 

Польская армия сообщила, что в ночь на среду зафиксировала 19 нарушений воздушного пространства российскими дронами, против которых с участием союзников по НАТО были приняты меры. После инцидента некоторые страны альянса предложили Варшаве помощь в усилении противовоздушной обороны. В Министерстве обороны России заявили, что при авиаударе по территории Украины не планировалось поражение целей на территории Польши. 

Чехия готова направить в Польшу вертолетную группу для спецопераций с тремя машинами Mi-171Š. По заявлению министра обороны Яны Черноховой (ODS) в четверг, это может быть сделано в течение трех дней. 
Чехия Польша политика
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
12 СЕНТЯБРЯ 2025
884
ОБЩЕСТВО
ФЕЙКОВЫЕ ОПРОСЫ О ВОЙНЕ: КАК МАНИПУЛИРУЮТ МНЕНИЕМ ОБ УКРАИНЦАХ
16:00
12 СЕНТЯБРЯ 2025
808
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ РАСТЕТ ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ ИЗ-ЗА ДЕПРЕССИИ И ВЫГОРАНИЯ
15:00
12 СЕНТЯБРЯ 2025
809
ОБЩЕСТВО
В КОЛБАСЕ KMOTR ХОЛДИНГА AGROFERT ОБНАРУЖЕНО ПРЕВЫШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЦА
14:00
12 СЕНТЯБРЯ 2025
753
ОБЩЕСТВО
СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ЧЕХИИ: В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ РЕЗКО ВЫРАСТЕТ ЧИСЛО ЛЮДЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В УХОДЕ
13:00
12 СЕНТЯБРЯ 2025
753
ЭКОНОМИКА
ИНФЛЯЦИЯ В ЧЕХИИ ЯВЛЯЕТСЯ 14-Й САМОЙ НИЗКОЙ В ЕВРОПЕ
12:14
12 СЕНТЯБРЯ 2025
1555
ПОЛИТИКА
ПОСОЛ РОССИИ НА «КОВРЕ»: ЗМЕЕВСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ ЧЕШСКИМ ВЛАСТЯМ ЗАДАТЬСЯ ВОПРОСОМ, КОМУ НА САМОМ ДЕЛЕ ВЫГОДЕН ИНЦИДЕНТ С ДРОНАМИ
10:00
12 СЕНТЯБРЯ 2025
1861
ОБЩЕСТВО
PRAGUE CITY UNIVERSITY ЗАКРЫВАЕТСЯ. УНИВЕРСИТЕТ ЗАДОЛЖАЛ СОТНИ ТЫСЯЧ ЕВРО СТУДЕНТАМ ИЗ АФРИКИ И АЗИИ
08:46
12 СЕНТЯБРЯ 2025
1947
ОБЩЕСТВО
СМЕРТЬ ПОДРОСТКА-УКРАИНЦА ВО ВРЕМЯ ПОДРАБОТКИ В ЧЕХИИ: МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ЧАСТО РАБОТАЛИ НА ДРОБИЛКЕ, УТВЕРЖДАЕТ СВИДЕТЕЛЬ
08:00
12 СЕНТЯБРЯ 2025
3569
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ 13 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДЕТ СЕДЬМОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МАЛЫХ ПИВОВАРЕН
22:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
3490
ОБЩЕСТВО
15-ЛЕТНИЕ ПОДРОСТКИ В ЧЕХИИ ЖЕСТОКО ИЗБИЛИ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА. ОН НАХОДИТСЯ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
21:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
3038
ПОЛИТИКА
ПОЛЬСКИЙ СЦЕНАРИЙ В ЧЕХИИ: ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ ПРИ НАРУШЕНИИ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
20:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
1650
ЭКОНОМИКА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ: ЧЕШСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ ОБНОВЯТ СЕРДЦЕ ТЕМЕЛИНА
17:46
11 СЕНТЯБРЯ 2025
2211
ПОЛИТИКА
РОССИЙСКИЙ ПОСОЛ БЫЛ ВЫЗВАН «НА КОВЕР» К ГЛАВЕ ЧЕШСКОГО МИД
17:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
2433
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ КОРОЛЕВСКИЕ РЕГАЛИИ БУДУТ ВЫСТАВЛЕНЫ В ПРАЖСКОМ ГРАДЕ С 18 ПО 29 СЕНТЯБРЯ
16:05
11 СЕНТЯБРЯ 2025
1181
ОБЩЕСТВО
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ЕХАЛ В ПРАЖСКОМ МЕТРО НА СЦЕПКЕ ВАГОНОВ, ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ ЕГО