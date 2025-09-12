Чехия готова помочь Польше в рамках обязательств НАТО и добрососедских отношений

Чехия готова оказать Польше поддержку в рамках обязательств по Североатлантическому альянсу (НАТО) и исходя из добрососедских отношений. Об этом заявил министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) после заседания глав МВД в рамках Зальцбургского форума, где обсуждалась ситуация с нарушением воздушного пространства Польши российскими дронами.