«Русские уже несколько раз спасали Европу»: лидеры движения Stačilo! прибыли в Прагу

Новости 420on
13 сентября 2025
19:30
928
В субботу днем кандидаты движения Stačilo!. Катержина Конечна, Даниэль Стерзик и Яна Малачова встретились со своими сторонниками в Праге.
Нижняя часть Вацлавской площади в Праге заполнилась десятками людей, которые с нетерпением ждали прибытия главных лиц движения Stačilo! Еще до того, как лидеры вышли на сцену, чтобы обратиться к гражданам, площадь сотряс мощный, заранее записанный голос, который перечислил ряд вещей, которые Stačilo! не нравятся в правительстве Петра Фиалы. В течение пятиминутного монолога он упоминул недоступное жилье, дело «Дозиметр» и размер минимальной заработной платы.

Митинг в столице прошел за три недели до выборов в Палату депутатов, когда кампания вступила в свою горячую фазу. Риторика ораторов также становится все более резкой.

Яна Малачова жестко раскритиковала правительство Петра Фиалы. «Всякий раз, когда правит ODS, экономика идет к черту. Премьер-министр Фиала поставил на этом точку», — заявляет она.

«Мы отстаем от всех. Нас обогнала даже Польша, на которую мы всегда смотрели свысока», — язвительно заметила она в адрес соседей.

Евродепутат и лидер коммунистов Катержина Конечна, которая возглавляет список кандидатов от Моравско-Силезского края, как и другие, раскритиковала действующее правительство. «Они ругают нас, мешают нам, чтобы ничего не получилось. Мы единственное социальное левое движение, и мы не допустим, чтобы еще четыре года нами правили такие неумехи», — сказала она в заключение своего выступления.

Перед людьми выступил и председатель молодой SOCDEM Людек Свобода. В качестве темы он выбрал часто упоминаемую лидерами предвыборной кампании проблему недоступного жилья. «В 90-е годы с нами произошла ужасная несправедливость», — пламенно говорил он, намекая на масштабную приватизацию. Он также заговорил о планах обложить налогом инвестиционные квартиры, коснулся темы транспорта, который, по его мнению, должен быть полностью бесплатным для студентов и пожилых людей.

Политические оппоненты движения Stačilo! упрекают его в том, что, по их мнению, оно пророссийское. Но Мирослав Пичек, давний сторонник коммунистов, этого не боится. «Я знаю историю, и русские уже несколько раз спасали Европу», — сказал он.

На месте посетители могли подписать петицию за повышение минимальной заработной платы. Свою подпись под петицией поставил и Томаш Клайн, мужчина средних лет. Он никогда раньше не слышал о Stačilo!, обычно не голосует, но в этом году будет иначе.

«Мне просто нравится здесь, раньше я их не знал. У них здесь хорошая музыка, здесь хорошие люди. В остальном я не голосую. Я не знаю их программу», — отметил он. После того как журналист спросил его о выходе из ЕС и НАТО, которого требует Stačilo!, он ответил, что поддерживает эти шаги.

Непризнанная коалиция, сказали некоторые суды

Движение Stačilo! в опросах в течение длительного времени находится выше пятипроцентного барьера, необходимого для вхождения в Палату депутатов. В последнее время агентства признавали ему около 6-7, а иногда даже 8%. Однако в последнем опросе агентства NMS Market Research поддержка движения снизилась.

ANO, Spolu и STAN укрепили свои позиции в сентябрьском модели NMS, SPD и Stačilo! потеряли позиции.

Окружной суд в Брно заявил, что Stačilo! является не признанной коалицией. Однако он не отменил регистрацию ее кандидатов, поскольку другие партии обходят закон таким же образом. Южночешский окружной суд также признал действия объединения обходом закона.

«В решении содержится вывод о незаконности, но суд сразу же меняет свою позицию и заявляет, что, учитывая, что это давняя практика, было бы несправедливо в последний момент перед выборами наказывать движение Stačilo! за то, что они сделали, искренне полагая, что это правильно», — объяснил в день принятия решения брненским судом Seznam Zprávy конституционный юрист Марек Антош.

С этой точки зрения, например, спорным является союз SPD с партиями PRO, Trikolora и Svobodní. Аналогичным образом поступили Пиратская партия с представителями партии Зеленых, которые пригласили их в качестве экспертов в свои избирательные списки.
выборы Чехия
