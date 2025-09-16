От 25 000 до 100 000: Сколько готов заплатить бизнесмен за голоса в соцсетях для партии
«Я решил дать вам 100 000», — заявляет в социальных сетях предприниматель Рихард Хлад. Он хочет вознаградить людей, которые в соцсетях поддержат перед выборами движение «Автомобилисты для себя» (Motoristé sobě). Вся кампания проходит как конкурс, где главный приз в зависимости от результатов партии на выборах обещает составить от 25 000 до 100 000 крон. Но даже на такую акцию распространяются законные правила, которые могут касаться и отдельных сторонников.
Фанат «Автомобилистов» Хлад даже создал для конкурса профиль в Instagram под названием Volby a Káry. «Я решил поддержать Филипа Турека и „Автомобилистов“ на этих выборах и вовлечь вас, все сети целиком, в эту поддержку», — говорится в первом посте.
«Создайте массовую поддержку в сетях, которую я с радостью вознагражу», — призвал Хлад в видео. Он просит людей создать пост в поддержку «Автомобилистов», а в награду обещает участие в конкурсе.
На самом деле предприниматель не намерен раздавать по 100 000 каждому. Он хочет наградить трех человек — за первое место 25 000, за второе и третье — 15 000 и 10 000 крон соответственно. Более высокие вознаграждения он обещает только при более высоком результате «Автомобилистов» на выборах, а именно удвоить призы, если они наберут более 10%, и учетверить при результате свыше 15%.
Подведение итогов конкурса должно состояться в ноябре, а оцениваться будут «оригинальность и креативность», охват публикации и вовлечение других участников через сотрудничество в Instagram. Вскоре в профиле появилось множество фанатских постов.
Как сообщил Ян Оутлый из Управления по надзору за финансированием политических партий и движений (Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí), которое отвечает за контроль над предвыборной кампанией, хотя Хлад является всего лишь сторонником, на него также распространяются правила проведения политических кампаний.
«Очевидно, что организация конкурса для господина Хлада представляет собой немалые финансовые расходы, по крайней мере выплату призовых. Либо он действует с ведома баллотирующегося субъекта или кандидата, в этом случае он должен быть заявлен как сторонник. Либо он действует самостоятельно, в этом случае он должен зарегистрироваться как третье лицо», — пояснил Оутлый.
Председатель «Автомобилистов» Петр Мацинка во вторник, спустя два дня после объявления конкурса в воскресенье, ответил, что «не в курсе, о чем идет речь».
Если участник сам что-то заплатил, использовал платную рекламу или пост создан на профессиональном уровне, у него есть обязанность заявить эту активность как безвозмездное предоставление, либо он сам должен зарегистрироваться в ÚDHPSH в качестве так называемого третьего лица. Также у такого поста должен быть указан заказчик и исполнитель.
«В интересах прозрачности избирательных кампаний Управление рекомендует маркировать все графические материалы и аудиовизуальные элементы (фотографии, видео, аудиозаписи), которые явно прошли постпродакшен (например, монтаж, добавление субтитров, графических элементов и т.д.)», — сообщает ÚDHPSH.
