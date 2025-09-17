Зеленский, Обама или Ле Пен? Чешские лидеры назвали любимых политиков

Новости и статьи 17 сентября 2025 18:00 518

Политическим лидерам задали вопрос о том, кого из зарубежных политиков они считают примером или ценят лично. Анкета стала частью более широкого проекта о позициях партий к Европейскому союзу. Практически все политические силы, участвующие в предстоящих парламентских выборах, имеют своих представителей в Европарламенте, а значит, влияют на формирование европейской повестки.