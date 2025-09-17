ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Зеленский, Обама или Ле Пен? Чешские лидеры назвали любимых политиков

17 сентября 2025
18:00
518
Политическим лидерам задали вопрос о том, кого из зарубежных политиков они считают примером или ценят лично. Анкета стала частью более широкого проекта о позициях партий к Европейскому союзу. Практически все политические силы, участвующие в предстоящих парламентских выборах, имеют своих представителей в Европарламенте, а значит, влияют на формирование европейской повестки.
  • Министр внутренних дел и лидер движения STAN Вит Ракушан заявил, что всегда уважал Барака Обаму.
  • Премьер-министр и глава коалиции SPOLU Петр Фиала отметил, что не имеет одного кумира, но симпатизирует политикам, разделяющим ценности свободы, демократии и правового государства.
  • Лидер движения ANO Андрей Бабиш назвал своим авторитетом бывшего министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, которого считал лучшим политиком Европы.
  • Председатель Чешской пиратской партии Зденек Гржиб подчеркнул необходимость отметить роль президента Украины Владимира Зеленского, который, по его словам, не только защищает Украину, но и сдерживает Россию, тем самым обороняя Европу.
  • Филип Турек, лидер движения Motoristé sobě, сослался на исторические фигуры, назвав в числе уважаемых Генри Киссинджера.
  •  Глава SPD Томио Окамура рассказал о дружбе с Марин Ле Пен и близких отношениях с победителем выборов в Нидерландах Гиртом Вилдерсом. По его словам, он ценит Ле Пен за способность сочетать профессионализм с женственностью.
  •  Лидер блока Stačilo! Катержина Конечна указала на симпатии к Берни Сандерсу, а также к левым европейским экономистам вроде Яниса Варуфакиса. 
 
Выборы в Палату депутатов 2025: позиции партий по Европейскому союзу 

Тема Европейского союза занимает одно из центральных мест в предвыборных программах чешских партий. 
  • STAN выступает за поддержку Украины и помощь в ее интеграции в Европейский союз. Партия настаивает на усилении представительства Чехии в структурах ЕС, подготовке к вступлению новых государств, выработке правил для миграции, поддержке политики возвращения нелегальных мигрантов и сотрудничестве со странами их происхождения. 
  • SPOLU требует пересмотра «Зеленого курса» (Green Deal), сохранения производства и использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В программе также подчеркивается необходимость дальнейшего расширения ЕС, борьбы с нелегальной миграцией и усиления охраны внешних границ Союза. 
  • ANO выступает за отмену «Зеленого курса», сохранение двигателей внутреннего сгорания, усиление контроля над внешними границами ЕС и углубление сотрудничества с государствами, откуда прибывают мигранты. 
  • Чешская пиратская партия акцентирует внимание на усилении обороны Европы и корректировке «Зеленого курса». 
  • Motoristé sobě открыто выступают против «Зеленого курса» и за сохранение двигателей внутреннего сгорания. 
  • SPD требует полного отказа от «Зеленого курса» и отвергает миграционный пакт ЕС. 
  • Stačilo! идет на выборы с радикальным требованием проведения референдума о выходе Чехии из Европейского союза. 

Политологи отмечают, что европейская тематика играет все более заметную роль и в национальных выборах, а степень влияния партий в ЕС напрямую зависит от их положения во внутренней политике Чехии.
