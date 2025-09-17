Временная защита подходит к концу: что ждет переселенцев из Украины

Документ определяет общий механизм, который поможет обеспечить устойчивую реинтеграцию в украинское общество. Он также включает меры по информированию и координации действий между государствами — членами ЕС и Украиной, а также мониторинг и обмен данными.





Переход к другим статусам проживания

Государства — члены ЕС призвали предоставлять переселенцам из Украины национальные виды на жительство на основании трудовой деятельности, обучения, образования или семейных обстоятельств при соблюдении требуемых для этого условий.





Лица, находящиеся под временной защитой, смогут также подавать заявки на статусы по праву ЕС, например для высококвалифицированных специалистов.







Совмещение статусов по праву ЕС с временной защитой невозможно.





Поддержка реинтеграции и добровольного возвращения

Многие



Многие украинцы , покинувшие страну из-за войны, нуждаются в поддержке для возвращения и успешной интеграции в Украине. Государства-члены могут содействовать этому, разрешая ознакомительные поездки в Украину. Условия таких поездок будут согласовываться между странами ЕС.

Также предусмотрены программы добровольного возвращения на ограниченный срок, условия которых координируются с украинскими властями и другими странами ЕС. При этом права по временной защите (жилье, медицинская помощь, обучение) сохраняются для участников таких программ.





Информирование переселенцев

Государства-члены должны обеспечивать предоставление информации о возможности получения другого правового статуса, последствиях для существующих прав и льгот, а также о поддержке при возвращении в Украину.





В ЕС планируется создание информационных систем и кампаний о программах добровольного возвращения. Также могут быть созданы Unity Hubs — центры поддержки переселенцев, финансируемые ЕС, где можно получить помощь с документами и консультации по трудоустройству как в принимающей стране, так и в Украине.





Следующие шаги

Принятая рекомендация носит консультативный характер для государств-членов и вступит в силу после официального утверждения.





С марта 2022 года ЕС предоставил безопасность и убежище более чем 4 миллионам переселенцев из Украины. Те, кто не может вернуться домой из-за войны России, будут находиться под временной защитой в ЕС до 4 марта 2027 года.