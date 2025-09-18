США отказались от меморандума о борьбе с дезинформацией, подписанного с Чехией

Соединенные Штаты расторгли меморандум о противодействии дезинформации, который был заключен в мае прошлого года в Праге. Решение согласовано с политикой администрации президента Дональда Трампа, считающей борьбу с дезинформацией неприемлемой цензурой.