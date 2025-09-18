ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

США отказались от меморандума о борьбе с дезинформацией, подписанного с Чехией

Новости и статьи
18 сентября 2025
13:00
310
Соединенные Штаты расторгли меморандум о противодействии дезинформации, который был заключен в мае прошлого года в Праге. Решение согласовано с политикой администрации президента Дональда Трампа, считающей борьбу с дезинформацией неприемлемой цензурой.
Нынешний госсекретарь США Марко Рубио официально объявил о расторжении. Аналогичные шаги Вашингтон предпринял в отношении еще 16 стран, с которыми ранее существовали подобные соглашения. 

Американская сторона при этом заявила о подготовке нового текста документа, который будет соответствовать позиции нынешней администрации. Посольство США сослалось на весеннюю публикацию Рубио, где он, в частности, писал о необходимости «разрушить цензурный промышленный комплекс». 

Новость появилась на фоне скандала в США: из эфира исчезло шоу популярного телеведущего Джимми Киммела после того, как он раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на убийство консервативного активиста Чарли Кирка и обвинил движение MAGA в стремлении извлечь политические дивиденды из трагедии. 
Чехия США политика
