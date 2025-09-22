ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Протест против фашизма во Фридек-Мистке закончился нападением

Новости и статьи
22 сентября 2025
15:00
345
Во Фридек-Мистке в пятницу прошёл марш протеста против фашизма, который завершился нападением и травмами среди участников. По словам демонстрантов, атака со стороны неофашистов была заранее спланирована. Отмечается, что протестующих не смог защитить даже полицейский антикризисный (антиконфликтный) отряд.
«Сразу после начала марша на заднюю часть колонны набежали неонацисты. Люди кричали, что нужно идти дальше, но некоторых уже начали избивать, и они вынуждены были защищаться», — рассказал один из участников акции «Вместе против фашизма» на странице Strana Levice в Facebook.

Мероприятие прошло в пятницу днём в Садах Бедржиха Сметаны. После выступлений оно продолжилось шествием по городу, манифестом и концертом.

Видео нападения опубликовала в соцсетях группа Fosgen. «Я находилась в задней части колонны, и сразу после того, как мы вышли из парка, на нас налетела большая группа неонацистов. Они начали атаковать нас кулаками и палками», — рассказала одна из участниц.
По её словам, в тот момент на месте находились лишь несколько членов антикризисного полицейского отряда. «Они ничего не сделали, и нам пришлось защищаться самим, хотя неподалёку были готовы подразделения полиции. Усиление прибыло только в разгар нападения. Хотя полиции было несложно его предотвратить, и никто не должен был оказаться в больнице», — добавила женщина.

В результате столкновения медики оказали помощь 48-летнему мужчине. «Мы выехали по вызову полиции. У пострадавшего диагностировано ранение головы», — сообщил представитель службы скорой помощи Моравскосилезского края Лукаш Хумпл.
Чехия Фашизм митинг
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:30
22 СЕНТЯБРЯ 2025
813
ОБЩЕСТВО
ЛОСЬ ЭМИЛЬ БЫЛ УСЫПЛЕН ОКОЛО АВСТРИЙСКОЙ АВТОМАГИСТРАЛИ И ПЕРЕВЕЗЕН НА ОКРАИНУ ШУМАВЫ
18:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
3162
ОБЩЕСТВО
АВТОПАРК ЧЕХИИ ПОСТАРЕЛ: КАЖДАЯ МАШИНА В СРЕДНЕМ СТАРШЕ 16 ЛЕТ
13:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
2083
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПРИ ДТП ОДИН ИЗ АВТОМОБИЛЕЙ ВРЕЗАЛСЯ В ЗДАНИЕ. ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ
11:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
3012
ОБЩЕСТВО
МАНЕВРЫ НА D3 У ТАБОРА. ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕРИЛИ ПОЧТИ 1 700 АВТОМОБИЛЕЙ, ЧЕТЫРЕ ВОДИТЕЛЯ ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД СУДОМ
09:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
2184
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ 21 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДЕТ ПАРАД ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАМВАЕВ
17:00
20 СЕНТЯБРЯ 2025
2906
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ДОРОГА ДОЛЖНА БЫТЬ ГОТОВА В 2031 ГОДУ, ЭТО ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА
14:45
20 СЕНТЯБРЯ 2025
3586
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ О РОССИЙСКИХ САМОЛЕТАХ В ЭСТОНИИ: «РОССИЯ БУДЕТ ВЕСТИ СЕБЯ ТАК, КАК МЫ ЕЙ ПОЗВОЛИМ»
13:00
20 СЕНТЯБРЯ 2025
3804
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИ ТЕРЯЮТ ВЕРУ В ПЕНСИИ, НО НАДЕЮТСЯ НА ДОСТОЙНУЮ СТАРОСТЬ
22:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
4803
ОБЩЕСТВО
МВД ЧЕХИИ СОЗВАЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ПОВОДУ СМЕРТИ УКРАИНСКОГО МАЛЬЧИКА В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
21:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
3921
ОБЩЕСТВО
БУДУЩЕЕ МАГАЗИНОВ В МАЛЕНЬКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ: УТРОМ ПРОДАВЦЫ, ЗАТЕМ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ
19:30
19 СЕНТЯБРЯ 2025
4810
ОБЩЕСТВО
МОШЕННИЧЕСКИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ С ВИНЬЕТКАМИ СНИМАЮТ С ЛЮДЕЙ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ КРОН
18:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
3264
ЭКОНОМИКА
КЛИЕНТЫ ОБАНКРОТИВШИХСЯ БАНКОВ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ВКЛАДОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
17:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
3967
КУЛЬТУРА
ТАЙНА КОНВЕРТА: «ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА» МАСАРИКА ОКАЗАЛИСЬ СТАРШЕ НА ТРИ ГОДА
13:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
4354
ОБЩЕСТВО
СУД ПОСТАНОВИЛ УСЛОВНО ОСВОБОДИТЬ РАНЕЕ ПРИГОВОРЕННОГО К СМЕРТИ УБИЙЦУ
11:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
3533
ОБЩЕСТВО
НАЛОЖЕН АРЕСТ НА ИМУЩЕСТВО ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЯ БОЛЬНИЦЫ МОТОЛ НА СУММУ 100 МЛН КРОН