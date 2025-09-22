Протест против фашизма во Фридек-Мистке закончился нападением
22 сентября 2025
15:00
345
Во Фридек-Мистке в пятницу прошёл марш протеста против фашизма, который завершился нападением и травмами среди участников. По словам демонстрантов, атака со стороны неофашистов была заранее спланирована. Отмечается, что протестующих не смог защитить даже полицейский антикризисный (антиконфликтный) отряд.
«Сразу после начала марша на заднюю часть колонны набежали неонацисты. Люди кричали, что нужно идти дальше, но некоторых уже начали избивать, и они вынуждены были защищаться», — рассказал один из участников акции «Вместе против фашизма» на странице Strana Levice в Facebook.
Мероприятие прошло в пятницу днём в Садах Бедржиха Сметаны. После выступлений оно продолжилось шествием по городу, манифестом и концертом.
Видео нападения опубликовала в соцсетях группа Fosgen. «Я находилась в задней части колонны, и сразу после того, как мы вышли из парка, на нас налетела большая группа неонацистов. Они начали атаковать нас кулаками и палками», — рассказала одна из участниц.
По её словам, в тот момент на месте находились лишь несколько членов антикризисного полицейского отряда. «Они ничего не сделали, и нам пришлось защищаться самим, хотя неподалёку были готовы подразделения полиции. Усиление прибыло только в разгар нападения. Хотя полиции было несложно его предотвратить, и никто не должен был оказаться в больнице», — добавила женщина.
В результате столкновения медики оказали помощь 48-летнему мужчине. «Мы выехали по вызову полиции. У пострадавшего диагностировано ранение головы», — сообщил представитель службы скорой помощи Моравскосилезского края Лукаш Хумпл.
