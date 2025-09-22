Протест против фашизма во Фридек-Мистке закончился нападением

«Сразу после начала марша на заднюю часть колонны набежали неонацисты. Люди кричали, что нужно идти дальше, но некоторых уже начали избивать, и они вынуждены были защищаться», — рассказал один из участников акции «Вместе против фашизма» на странице Strana Levice в Facebook.



Мероприятие прошло в пятницу днём в Садах Бедржиха Сметаны. После выступлений оно продолжилось шествием по городу, манифестом и концертом.





Видео нападения опубликовала в соцсетях группа Fosgen. «Я находилась в задней части колонны, и сразу после того, как мы вышли из парка, на нас налетела большая группа неонацистов. Они начали атаковать нас кулаками и палками», — рассказала одна из участниц.



По её словам, в тот момент на месте находились лишь несколько членов антикризисного полицейского отряда. «Они ничего не сделали, и нам пришлось защищаться самим, хотя неподалёку были готовы подразделения полиции. Усиление прибыло только в разгар нападения. Хотя полиции было несложно его предотвратить, и никто не должен был оказаться в больнице», — добавила женщина.





В результате столкновения медики оказали помощь 48-летнему мужчине. «Мы выехали по вызову полиции. У пострадавшего диагностировано ранение головы», — сообщил представитель службы скорой помощи Моравскосилезского края Лукаш Хумпл.