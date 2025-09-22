Путин о договоре ДСНВ, подписанном в Праге: Москва готова на продление

Новости и статьи 22 сентября 2025 16:50 1124

Россия готова продлить на год российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях СНВ-III, ограничивающий число стратегических ядерных вооружений и их носителей, если Соединённые Штаты пойдут на аналогичный шаг. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин. Договор истекает 5 февраля следующего года.