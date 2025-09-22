ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Путин о договоре ДСНВ, подписанном в Праге: Москва готова на продление

Новости и статьи
22 сентября 2025
16:50
1124
Россия готова продлить на год российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях СНВ-III, ограничивающий число стратегических ядерных вооружений и их носителей, если Соединённые Штаты пойдут на аналогичный шаг. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин. Договор истекает 5 февраля следующего года.
СНВ-III был подписан в 2010 году в Праге президентами США и России — Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Такое заявление Путина свидетельствует о смягчении позиции Москвы.

Ранее, в июне этого года, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отказывался продлевать договор, связывая это с условием, что на территории стран НАТО, входящих в бывший Восточный блок, включая Чехию, не будут размещены войска или базы Альянса. Ещё одним условием называлось обязательство по нерасширению НАТО.

На заседании Совета безопасности России, объединяющего ближайших и ключевых советников президента, Путин заявил о более мягком подходе. Он подчеркнул, что готов продлить договор на один год ради глобального нераспространения ядерного оружия и для стимулирования диалога с Вашингтоном о последующем соглашении.

Президент подчеркнул, что продление возможно только при аналогичных действиях США и отсутствии шагов, нарушающих существующий баланс. 

При этом Путин предупредил, что Россия готова реагировать на угрозы «не словами, а военными и техническими мерами». 

ДСНВ остаётся последним действующим соглашением о сокращении числа ядерного оружия между двумя крупнейшими ядерными державами. Оно ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок до 1550 на 700 межконтинентальных баллистических ракетах, подлодках и бомбардировщиках. Россия формально приостановила участие в договоре в феврале 2023 года, но не вышла из него и заявила о продолжении соблюдения установленных лимитов.
политика США Россия ядерное оружие
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
666
ЭКОНОМИКА
КУРС ЧЕШСКОЙ КРОНЫ 22 СЕНТЯБРЯ СИЛЬНО УКРЕПИЛСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЕВРО
20:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
602
ЭКОНОМИКА
С ЯНВАРЯ 2026 ГОДА МИНИМАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ В ЧЕХИИ ВЫРАСТУТ
19:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
611
ОБЩЕСТВО
СЕГОДНЯ НАЧИНАЕТСЯ АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОСЕНЬ
15:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
1307
ПОЛИТИКА
ПРОТЕСТ ПРОТИВ ФАШИЗМА ВО ФРИДЕК-МИСТКЕ ЗАКОНЧИЛСЯ НАПАДЕНИЕМ
10:30
22 СЕНТЯБРЯ 2025
1240
ОБЩЕСТВО
ЛОСЬ ЭМИЛЬ БЫЛ УСЫПЛЕН ОКОЛО АВСТРИЙСКОЙ АВТОМАГИСТРАЛИ И ПЕРЕВЕЗЕН НА ОКРАИНУ ШУМАВЫ
18:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
3711
ОБЩЕСТВО
АВТОПАРК ЧЕХИИ ПОСТАРЕЛ: КАЖДАЯ МАШИНА В СРЕДНЕМ СТАРШЕ 16 ЛЕТ
13:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
2459
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПРИ ДТП ОДИН ИЗ АВТОМОБИЛЕЙ ВРЕЗАЛСЯ В ЗДАНИЕ. ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ
11:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
3402
ОБЩЕСТВО
МАНЕВРЫ НА D3 У ТАБОРА. ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕРИЛИ ПОЧТИ 1 700 АВТОМОБИЛЕЙ, ЧЕТЫРЕ ВОДИТЕЛЯ ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД СУДОМ
09:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
2601
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ 21 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДЕТ ПАРАД ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАМВАЕВ
17:00
20 СЕНТЯБРЯ 2025
3240
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ДОРОГА ДОЛЖНА БЫТЬ ГОТОВА В 2031 ГОДУ, ЭТО ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА
14:45
20 СЕНТЯБРЯ 2025
3899
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ О РОССИЙСКИХ САМОЛЕТАХ В ЭСТОНИИ: «РОССИЯ БУДЕТ ВЕСТИ СЕБЯ ТАК, КАК МЫ ЕЙ ПОЗВОЛИМ»
13:00
20 СЕНТЯБРЯ 2025
4117
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИ ТЕРЯЮТ ВЕРУ В ПЕНСИИ, НО НАДЕЮТСЯ НА ДОСТОЙНУЮ СТАРОСТЬ
22:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
5101
ОБЩЕСТВО
МВД ЧЕХИИ СОЗВАЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ПОВОДУ СМЕРТИ УКРАИНСКОГО МАЛЬЧИКА В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
21:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
4273
ОБЩЕСТВО
БУДУЩЕЕ МАГАЗИНОВ В МАЛЕНЬКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ: УТРОМ ПРОДАВЦЫ, ЗАТЕМ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ
19:30
19 СЕНТЯБРЯ 2025
5080
ОБЩЕСТВО
МОШЕННИЧЕСКИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ С ВИНЬЕТКАМИ СНИМАЮТ С ЛЮДЕЙ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ КРОН