Путин о договоре ДСНВ, подписанном в Праге: Москва готова на продление
22 сентября 2025
16:50
1124
Россия готова продлить на год российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях СНВ-III, ограничивающий число стратегических ядерных вооружений и их носителей, если Соединённые Штаты пойдут на аналогичный шаг. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин. Договор истекает 5 февраля следующего года.
СНВ-III был подписан в 2010 году в Праге президентами США и России — Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Такое заявление Путина свидетельствует о смягчении позиции Москвы.
Ранее, в июне этого года, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отказывался продлевать договор, связывая это с условием, что на территории стран НАТО, входящих в бывший Восточный блок, включая Чехию, не будут размещены войска или базы Альянса. Ещё одним условием называлось обязательство по нерасширению НАТО.
На заседании Совета безопасности России, объединяющего ближайших и ключевых советников президента, Путин заявил о более мягком подходе. Он подчеркнул, что готов продлить договор на один год ради глобального нераспространения ядерного оружия и для стимулирования диалога с Вашингтоном о последующем соглашении.
Президент подчеркнул, что продление возможно только при аналогичных действиях США и отсутствии шагов, нарушающих существующий баланс.
При этом Путин предупредил, что Россия готова реагировать на угрозы «не словами, а военными и техническими мерами».
ДСНВ остаётся последним действующим соглашением о сокращении числа ядерного оружия между двумя крупнейшими ядерными державами. Оно ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок до 1550 на 700 межконтинентальных баллистических ракетах, подлодках и бомбардировщиках. Россия формально приостановила участие в договоре в феврале 2023 года, но не вышла из него и заявила о продолжении соблюдения установленных лимитов.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
666
20:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
602
19:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
611
15:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
1307
10:30
22 СЕНТЯБРЯ 2025
1240
18:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
3711
13:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
2459
09:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
2601
17:00
20 СЕНТЯБРЯ 2025
3240
14:45
20 СЕНТЯБРЯ 2025
3899
13:00
20 СЕНТЯБРЯ 2025
4117
21:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
4273
19:30
19 СЕНТЯБРЯ 2025
5080