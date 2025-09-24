ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Петр Павел в ООН: «Мировой порядок под угрозой». Чехия претендует на место в Совбезе

24 сентября 2025
21:00
Чешский президент Петр Павел в среду выступил с речью на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, заявив, что мировой порядок находится под угрозой из-за войны России против Украины. По его словам, в мире все больше проявляется «право силы», а российскую агрессию поддерживают Китай, Иран и Северная Корея. Павел подчеркнул, что Чехия намерена занять место непостоянного члена Совета Безопасности ООН.
«С прошлого года наш мир не стал безопаснее, напротив. Под покровом обмана Россия продолжает атаковать мирных жителей, гражданскую инфраструктуру, дипломатические миссии, а несколько дней назад ударила и по нашей соседней стране — Польше», — заявил Павел. 
Он напомнил, что гибридная война затрагивает и Чехию: распространение дезинформации, подрыв доверия к государственным институтам, кибератаки и диверсии, совершаемые наемниками. 

Президент подчеркнул, что мир возможен только на основе международного права, территориальной целостности и права на самоопределение. «России недостаточно быть крупнейшей страной мира, она стремится захватить украинские территории и расширить сферу влияния. Её поддерживают Китай, Иран, Северная Корея и другие государства, которые помогают обходить санкции и предоставляют экономическую и политическую поддержку», — отметил он. 

По словам Павла, действия Москвы не только нарушают суверенитет государств, закрепленный в Уставе ООН, но и создают опасный прецедент: «Сегодня это происходит в Европе, завтра может случиться где угодно». 

В выступлении президент также затронул необходимость реформы Совета Безопасности ООН, чтобы он стал «более эффективным, инклюзивным и ответственным». 

«Свобода и права человека — не данность, а завоеванные ценности, требующие нашей защиты. Членство в Совете Безопасности — это не привилегия и не престиж, а обязанность нести ответственность за мир. Чехия претендует на место непостоянного члена Совбеза в 2032–2033 годах с четким обязательством — защищать международный порядок, основанный на правилах», — подчеркнул Павел. 

Он добавил, что ООН не может позволить себе паралич в ответ на кризисы: «Сегодняшние глобальные вызовы отнимают слишком много нашего внимания в ущерб другим не менее важным проблемам». 
президент Чехия ООН
