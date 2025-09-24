Петр Павел в ООН: «Мировой порядок под угрозой». Чехия претендует на место в Совбезе

Чешский президент Петр Павел в среду выступил с речью на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, заявив, что мировой порядок находится под угрозой из-за войны России против Украины. По его словам, в мире все больше проявляется «право силы», а российскую агрессию поддерживают Китай, Иран и Северная Корея. Павел подчеркнул, что Чехия намерена занять место непостоянного члена Совета Безопасности ООН.