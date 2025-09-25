Чешские политики поддержали заявление Трампа о восстановлении территориальной целостности Украины

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что российские оккупанты должны быть изгнаны с территории Украины. Свое мнение он высказал в ответ на резкий поворот позиции президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине. Липавский также поддержал Трампа в необходимости в интересах безопасности Европы разорвать зависимость от российских энергоресурсов, отметив, что Чехия уже предприняла соответствующие шаги.