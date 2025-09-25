Чешские политики поддержали заявление Трампа о восстановлении территориальной целостности Украины
25 сентября 2025
22:00
624
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что российские оккупанты должны быть изгнаны с территории Украины. Свое мнение он высказал в ответ на резкий поворот позиции президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине. Липавский также поддержал Трампа в необходимости в интересах безопасности Европы разорвать зависимость от российских энергоресурсов, отметив, что Чехия уже предприняла соответствующие шаги.
После встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп заявил, что Киев с поддержкой Европейского союза и НАТО может вернуть все территории, утраченные из-за российской агрессии, а возможно, и продвинуться дальше. Это резко отличается от прежних призывов Трампа к территориальным уступкам Украины в обмен на мир.
Заместитель председателя оппозиционного движения ANO Радек Вондрачек отметил, что Трамп последовательно стремится к завершению конфликта дипломатическими и стратегическими средствами. Министр транспорта Чехии Мартин Купка подчеркнул, что слова Трампа важны для поддержки Украины и отражают отказ поддерживать агрессора. Министр охраны окружающей среды Петр Гладик назвал изменение позиции Трампа логичным, поскольку Россия остается агрессором и не желает мирного урегулирования.
Некоторые чешские политики, однако, оценивают заявление президента США скептически. Заместитель председателя Палаты депутатов Ян Бартошек отметил, что это уже примерно 185-й поворот мнения Трампа по данной теме, и до конкретных действий особого значения он не придает.
Председатель сенатского комитета по иностранным делам Павел Фишер заявил, что слова Трампа могут сигнализировать о начале позитивных изменений и призвал США к введению жестких санкций против России и увеличению военной помощи Украине.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала подчеркнул, что целью должно быть поражение российского агрессора и уход оккупантов с украинской территории. Он отметил, что Трамп поддерживает Европу в противостоянии российским провокациям, включая нарушения воздушного пространства стран НАТО. В последние недели Россия несколько раз нарушала воздушное пространство Польши, Румынии и Эстонии, что чешский президент Петр Павел назвал явной агрессией.
