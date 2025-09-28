Президент Словакии верит в улучшение отношений с Чехией, если премьер-министром станет Бабиш

Политические отношения между Чешской Республикой и Словакией улучшатся, если после предстоящих выборов в Чехии новым премьер-министром станет Андрей Бабиш. Об этом заявил словацкий президент Петер Пеллегрини, который также присоединился к критике в адрес чешского вице-премьера Вита Ракушана за его недавнее участие в антиправительственной демонстрации в Братиславе. Фаворитом на победу в выборах в Палату депутатов, которые состоятся на следующей неделе, является движение Бабиша ANO.