Президент Словакии верит в улучшение отношений с Чехией, если премьер-министром станет Бабиш
28 сентября 2025
15:30
Политические отношения между Чешской Республикой и Словакией улучшатся, если после предстоящих выборов в Чехии новым премьер-министром станет Андрей Бабиш. Об этом заявил словацкий президент Петер Пеллегрини, который также присоединился к критике в адрес чешского вице-премьера Вита Ракушана за его недавнее участие в антиправительственной демонстрации в Братиславе. Фаворитом на победу в выборах в Палату депутатов, которые состоятся на следующей неделе, является движение Бабиша ANO.
«Если произойдут изменения во главе правительства Чешской Республики и премьер-министром нового правительства станет Андрей Бабиш, я убежден, что возобновятся консультации между чешским и словацким правительствами и что отношения между Словакией и Чехией значительно улучшатся на политическом уровне», сказал Пеллегрини, которому Бабиш выразил поддержку в конце прошлого года, перед решающим вторым туром прямых выборов главы словацкого государства.
Кабинет чешского премьер-министра Петра Фиалы прервал межправительственные консультации с Братиславой в марте прошлого года, когда Пеллегрини еще был председателем словацкой палаты депутатов и правящей партии. Чешское правительство обосновало этот шаг различиями во взглядах обеих стран на ключевые вопросы внешней политики. Прага и Братислава расходятся, в частности, во мнениях о военной помощи Украине, которая с февраля 2022 года защищается от российской военной инвазии. Нынешнее правительство премьер-министра Роберта Фица прекратило поставки оружия Киеву из государственных запасов после своего вступления в должность в позапрошлом году.
Пеллегрини присоединился к словацким правительственным политикам, которые критиковали участие чешского вице-премьера, министра внутренних дел и председателя STAN Ракушана в демонстрации, которую оппозиционные партии созвали на прошлой неделе в словацкой столице в знак протеста против нового пакета мер по консолидации правительства премьер-министра Фица. Глава словацкой дипломатии Юрай Бланар отверг оправдания Ракушана, что он находился в Словакии в частном порядке. Ракушан не выступал на митинге, но, судя по фотографии, держал плакат с надписью «Мы с вами» и чешским и словацким флагами.
«Когда вице-премьер и министр внутренних дел приезжает на митинг протеста против словацкого правительства, это то, чего я не могу уважать и терпеть. Я не могу себе представить, как бы отреагировала чешская сторона, если бы член нашего правительства пошел с плакатом демонстрировать против премьер-министра Фиалы. Это перешло все границы. Надеюсь, что это больше не повторится», — сказал Пеллегрини.
По его мнению, Словакия также подвергается злоупотреблению в чешской предвыборной кампании, и это превышает все пределы, которые он готов терпеть.
«Уже когда в различных телевизионных программах даже ведущие общественной Чешской телекомпании позволяют себе оскорбительно высказываться о Словакии, о словаках, о нашем народе, когда мы уже были предметом неких унижений в рамках каких-то стендап-комедий или вечерних развлекательных программ, это уже нечто, что не принадлежит к цивилизованным двум народам, которые считают себя братскими», — сказал Пеллегрини. По его мнению, цель состоит в том, чтобы связать развитие событий в Словакии с некоторыми чешскими партиями.
