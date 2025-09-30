Власти Чехии запретили неаккредитованным российским дипломатам въезд в страну

«Ограничение действует в международных аэропортах. Количество диверсионных операций растет, и мы не будем рисковать агентами под дипломатическим прикрытием», — заявил министр иностранных дел Ян Липавский, представивший предложение.







«Мы подаем пример другим странам и будем продолжать добиваться максимально последовательных мер на уровне всего Шенгена», — добавил он, подчеркнув намерение распространить меры на другие государства.





