Власти Чехии запретили неаккредитованным российским дипломатам въезд в страну
30 сентября 2025
12:00
Владельцы российских дипломатических и служебных паспортов больше не смогут въезжать на территорию Чехии. Такое решение во вторник приняло правительство страны. Мера направлена на ограничение передвижения российских дипломатов по странам ЕС и продвигается Чехией на общеевропейском уровне. Запрет не касается дипломатов, аккредитованных в Чехии в рамках официальной дипломатической миссии.
«Ограничение действует в международных аэропортах. Количество диверсионных операций растет, и мы не будем рисковать агентами под дипломатическим прикрытием», — заявил министр иностранных дел Ян Липавский, представивший предложение.
«Мы подаем пример другим странам и будем продолжать добиваться максимально последовательных мер на уровне всего Шенгена», — добавил он, подчеркнув намерение распространить меры на другие государства.
Во вторник кабинет премьер-министра Петра Фиалы (ODS) также включил в санкционный список заместителя министра внутренних дел Грузии, трёх судей и государственного обвинителя.
Vláda 🇨🇿 na návrh ministra @JanLipavsky zapsala na národní sankční seznam 5 představitelů gruzínského režimu – náměstka ministra vnitra, tři soudce a státního zástupce. ⬇️— Ministerstvo zahraničních věcí (@mzvcr) September 30, 2025
