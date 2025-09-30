ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Власти Чехии запретили неаккредитованным российским дипломатам въезд в страну

30 сентября 2025
12:00
Владельцы российских дипломатических и служебных паспортов больше не смогут въезжать на территорию Чехии. Такое решение во вторник приняло правительство страны. Мера направлена на ограничение передвижения российских дипломатов по странам ЕС и продвигается Чехией на общеевропейском уровне. Запрет не касается дипломатов, аккредитованных в Чехии в рамках официальной дипломатической миссии.
«Ограничение действует в международных аэропортах. Количество диверсионных операций растет, и мы не будем рисковать агентами под дипломатическим прикрытием», — заявил министр иностранных дел Ян Липавский, представивший предложение.


«Мы подаем пример другим странам и будем продолжать добиваться максимально последовательных мер на уровне всего Шенгена», — добавил он, подчеркнув намерение распространить меры на другие государства.


Во вторник кабинет премьер-министра Петра Фиалы (ODS) также включил в санкционный список заместителя министра внутренних дел Грузии, трёх судей и государственного обвинителя.
