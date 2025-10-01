Обращение президента Чехии к народу: Нам нужно правительство, которое не оставит страну на произвол России
1 октября 2025
08:00
Президент Петр Павел выступил в понедельник вечером с предвыборной речью перед выборами в Палату депутатов. В ней он успокоил общественность, развеяв опасения по поводу манипуляций с результатами выборов.
Редакция Seznam Zprávy приводит полный текст речи президента Чехии Петра Павела:
Уважаемые сограждане!
Уже через три дня нас ждут выборы в Палату депутатов. Через четыре года мы снова имеем возможность решать, какое правительство будет дальше руководить этой страной. И я хочу пригласить всех вас — пожалуйста, приходите на выборы.
Некоторые из вас, возможно, считают, что не за кого голосовать, потому что в каждом варианте вас что-то или кто-то не устраивает. Но мир не идеален, и мы не можем ожидать, что найдется политическая партия и политики, которые будут отвечать всем нашим представлениям. Они могут только максимально приблизиться к ним. А если вам не нравятся конкретные люди в списке кандидатов, нет ничего проще, чем использовать свои четыре преференциальных голоса и отметить кого-то другого, кому вы хотели бы дать шанс.
Если вы не пойдете голосовать, вы добровольно смиритесь с тем, что другие будут решать за вас и о вас. Вы действительно этого хотите? Или все-таки какая-то партия соответствует вашим представлениям больше, чем другие? Если да, идите голосовать.
Цель выборов — подтвердить или изменить политику правительства в открытой и прозрачной политической борьбе. Поэтому я должен решительно отвергнуть слова некоторых политиков о том, что выборы этого года должны принести изменения в систему. Наша демократическая система закреплена в конституции. Если кто-то утверждает, что после этих выборов она должна быть упразднена, то он презирает демократию и нашу конституцию.
О каждых парламентских выборах регулярно говорят, что они являются переломными. Что это самые важные выборы в истории нашей страны. Я не буду утверждать ничего подобного. Тем не менее, на этих выборах действительно поставлено многое, прежде всего из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью в Европе и в мире, а также из-за постепенной потери уверенности, которая еще недавно казалась незыблемой.
Поэтому нам нужно правительство, которое будет и впредь обеспечивать безопасность нашей страны. Сегодня мы имеем такую безопасность благодаря нашему прочному закреплению в Европейском союзе и прежде всего в самом сильном оборонном альянсе в мире, в НАТО. Нам нужно правительство, которое защитит нашу суверенитет в сообществе демократических стран и не оставит нас на произвол России и ее стремления восстановить сферу влияния в Центральной и Восточной Европе. Это имело бы серьезные последствия для нашей свободы, безопасности и экономического процветания.
Могу заверить вас, что я буду уважать волю избирателей, выраженную в результатах выборов, и буду действовать в соответствии с нашей конституцией. Я буду выступать за создание стабильного и компетентного правительства. Я буду призывать будущего премьер-министра не допускать угрозы нашей безопасности.
Однако президент не является и не может быть последней инстанцией, которая для одних изменит, а для других спасет результаты выборов. Мы живем в демократии, и последнее слово в составе будущего правительства и направлении развития нашей страны принадлежит только вам — избирателям. Вы принимаете решение.
Выборы еще не состоялись, но в социальных сетях уже появляются ложные сообщения о том, что результаты выборов будут сфальсифицированы. Их часто распространяют сами кандидаты, которые, вероятно, готовят аргументы на случай своего поражения.
Нет причин сомневаться в честности выборов. Они проходят под непосредственным наблюдением сотен тысяч граждан, которые в выходные дни в свободное время заседают в избирательных комиссиях, куда они были назначены партиями-кандидатами. Они следят за тем, чтобы выборы прошли в соответствии с правилами. Затем они тщательно подсчитывают все голоса, включая преференциальные, и немедленно отправляют результаты в Чешское статистическое управление, которое сразу же публикует их в прозрачном виде.
Таким образом, весь процесс выборов от начала до конца находится в руках независимых от правительства органов, муниципалитетов и, главное, самих граждан. Я хотел бы заранее поблагодарить всех их за их ответственную работу и участие в выборах.
А всех остальных я хочу поблагодарить за то, что вы воспользуетесь своим избирательным правом и за те несколько минут своего времени, которые вы посвятите в избирательном участке нашей стране, нашей демократии, нашей свободе и нашей безопасности.
