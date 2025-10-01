Обращение президента Чехии к народу: Нам нужно правительство, которое не оставит страну на произвол России

Президент Петр Павел выступил в понедельник вечером с предвыборной речью перед выборами в Палату депутатов. В ней он успокоил общественность, развеяв опасения по поводу манипуляций с результатами выборов.