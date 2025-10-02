Возврат пограничников и выход из ЕС: предвыборная программа движения Stačilo!
2 октября 2025
13:30
899
Политическое движение Stačilo! объявило о планах вновь ввести службу пограничников и обязать заключенных трудиться. Эти положения включены в раздел «Внешняя и внутренняя безопасность» программы партии для выборов в Палату депутатов.
Согласно тексту программы, «вследствие недостаточной охраны государственной границы и необходимости контролировать ее собственными силами будет вновь создано подразделение Пограничной полиции». Оно должно работать совместно с Таможенной службой и другими органами, а также кооперироваться с аналогичными структурами стран Вышеградской группы, Германии и Австрии.
Представители партии также подчеркивают, что если Европейский союз будет продолжать «идеологический экстремизм», то движение готово совместно с единомышленниками инициировать коллективный выход из ЕС. В качестве механизма предлагается проведение референдума.
По словам эксперта по ЕС из института Europeum Виктора Данека, восстановление пограничного контроля в рамках Шенгенских правил возможно, но лишь временно и при наличии серьезных причин. Он отметил, что Германия уже использует подобные меры, но делает это на пределе допустимого, постоянно продлевая проверки. При этом полный выход Чехии из ЕС привел бы и к утрате свободы передвижения в Шенгенской зоне, а также к серьезным экономическим потерям.
Кроме того, Stačilo! заявляет о необходимости реформировать тюремную систему, введя обязательный труд для осужденных. В программе также фигурирует создание независимого контрольного органа для надзора за деятельностью церквей и религиозных обществ, включая их финансирование и распоряжение имуществом. Такой орган, согласно планам, мог бы закрывать храмы или мечети при выявлении экстремистской деятельности.
Политологи считают, что стратегия Stačilo! направлена на конкуренцию с SPD, ориентируясь на радикально настроенный электорат. «Они позиционируют себя как революционная оппозиция, которая стремится к коренной смене системы», — отметил политолог Михал Малый из Карлова университета.
Эксперты напоминают, что риторика Stačilo! отсылает к прошлому режиму: в социалистической Чехословакии Пограничная стража не только защищала рубежи от нелегального проникновения, но и препятствовала побегам граждан. По данным историков, при попытке пересечь границу погибли как минимум 266 человек.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
2 ОКТЯБРЯ 2025
231
12:30
2 ОКТЯБРЯ 2025
565
10:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
424
21:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
1016
18:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
2687
13:40
1 ОКТЯБРЯ 2025
1668
13:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
4343
10:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
4033
09:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
1225
22:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2408
20:40
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2519
19:30
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2164
15:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2913
13:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1706