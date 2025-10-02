Итог дебатов: Фиала и Бабиш поменялись ролями. У главы ANO это может иметь потенциал, считает эксперт





Андрей Бабиш в течение всего сентября ни разу не воспользовался возможностью сразиться с премьер-министром Петром Фиалой перед телезрителями. Вечером в среду студия телеканала принадлежала только им и вопросам модераторов.

«Бабиш старался производить впечатление государственника», – считает политолог с кафедры гуманитарных наук Производственно-экономического факультета Чешского аграрного университета в Праге Милан Школник. По его мнению, глава движения ANO мог бы выглядеть лучше, если бы не медленный старт. С другой стороны, Фиале, по мнению эксперта, во второй половине дуэли следовало бы, скорее, притормозить и убавить воинственности.



«Но для него на кону стоит всё», – поясняет политолог, отметив, что премьер борется не только за следующие четыре года на посту главы правительства, но и за пост председателя ODS.





Смена ролей



Как кандидаты проявили себя в глазах своих избирателей?









«Да, как вы говорите, это было, по сути, обменом ролями. Я вижу здесь две вещи. Стратегия Андрея Бабиша заключалась в том, чтобы стараться – и он старался – производить впечатление достойного, спокойного, государственного деятеля и не поддаваться на провокации. Потому что если он поддастся, ничего хорошего из этого не выйдет. Так что, я думаю, это ему удалось – но только во второй части программы, когда он уже набрал риторическую скорость. У него был медленный старт, когда у него не было много пространства для аргументации, что могло ему немного навредить. Однако во второй части программы он справился с обоим – и с аргументацией, и с сохранением спокойствия и достоинства», – прокомментировал Школник для Seznam Zprávy.

«В то время как Петр Фиала был, по сути, от начала до конца атакующим, атакующим и атакующим. Когда политик слишком агрессивен, то задаешься вопросом, с чем это связано. И я, собственно, думаю, что это его последний шанс прорваться. Ведь он защищает не только позицию премьер-министра, но и председателя ODS, и лидера коалиции Spolu. Потому что кто знает, как всё обернется после выборов», – добавил он.



Стратегия не сработала





Могла ли такая воинственность вывести из равновесия Андрея Бабиша, чтобы он не выдержал спокойную линию?



«Это как раз вторая вещь. Возможно, стратегией действительно было спровоцировать Андрея Бабиша, чтобы он отреагировал и был, попросту говоря, атакующим, чтобы не сдержался. Но если это так и было, то стратегия оказалась неудачной, и Петру Фиале следовало, скажем, после первых попыток, после первого часа, перейти снова к поведению обычного Петра Фиалу, которого мы знаем. Достойного, премьерского. Потому что атака явно не сработала, но он вел эту стратегию до конца. И, возможно, поэтому производил более боевое впечатление, чем приличествует», – отметил Школник.









«В то же время Андрей Бабиш не дал себя сорвать, я также заметил, что в начале он даже не хотел особо смотреть на Петра Фиалу», – добавил он.

Закрепление ядра и потенциал для колеблющихся





По мнению политолога, своим выступлением Фиала, скорее, укрепил свою основную базу избирателей, но не сумел выйти за ее пределы, чтобы привлечь неопределившихся или тех, кто ушел от коалиции Spolu в течение избирательного срока.









Что касается Андрея Бабиша, то, хотя содержательно ничего удивительного не прозвучало, его стиль мог иметь определенный потенциал.

«Потому что он показал свое спокойное, разумное лицо. И может быть множество избирателей, которые думают, что с движением Stačilo! в правительстве могло бы быть дико. Но теперь люди увидели умеренного, государственного Андрея Бабиша, который из оппозиции, собственно, выглядит лучше всех, если сравнить с другими. Просто он производил впечатление, что его потенциальный избиратель может не бояться», – считает Школник.





Вопрос партнеров и тактика в заключении



Касаясь возможных партнеров по коалиции, Андрей Бабиш вновь отказался от правления с коммунистами. Относительно SPD он упомянул, что у него с ними ничего общего. Школник отмечает, что ANO в своих заявлениях гораздо более сдержанно, чем коалиция Spolu или Starostové. Бабиш направляет свои заявления на сотрудничество на правительственном уровне, но не закрывает пути для возможной поддержки в Парламенте или поставки так называемых экспертов в правительство

В заключении дебатов также были видны различия. Петр Фиала вновь предупредил о возможном правительстве экстремистов, заявив, что голос за Spolu – это голос за путь свободы и качественной демократии. Андрей Бабиш же сосредоточился больше на программе, исполнение которой, по его словам, приведет к лучшему будущему.





«Я сказал бы, что тактика ANO [лучше]. Негативные кампании и запугивание, хотя и провоцируют больше эмоций и скорее привлекают избирателей на выборы , чем позитивные, но проблема в том, что если этого слишком много – а «Антибабиш» интенсивно используется с 2021 года – то это уже утомительно», – считает политолог.