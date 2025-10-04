Европа затаила дыхание, а Путин ждет. СМИ пишут о «чешском Орбане»

В Чехии к власти вернется «политический хамелеон», пишут центральноевропейские СМИ о выборах в чешский парламент. Они сосредоточиваются главным образом на Андрее Бабише и влиянии «экстремистов», от которых может зависеть победитель выборов.