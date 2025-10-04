Европа затаила дыхание, а Путин ждет. СМИ пишут о «чешском Орбане»
4 октября 2025
11:00
В Чехии к власти вернется «политический хамелеон», пишут центральноевропейские СМИ о выборах в чешский парламент. Они сосредоточиваются главным образом на Андрее Бабише и влиянии «экстремистов», от которых может зависеть победитель выборов.
«Победа Андрея Бабиша может не только изменить внутреннюю политику Чехии, но и переформатировать союзнические отношения в Центральной Европе», — пишет о чешских парламентских выборах венгерская газета Magyar Nemzet.
Газета, которая является одним из пропагандистских каналов премьер-министра Виктора Орбана, ожидает, что выборы в Палату депутатов укрепят Вышеградскую четверку и «патриотические силы».
«Виктор Орбан и Андрей Бабиш в прошлом поддерживали тесные отношения и по ряду вопросов — например, в отношении миграции, отказа от брюссельской централизации или давления, связанного с войной — занимали одинаковую позицию. Если Бабиш вернется на пост премьер-министра, это может укрепить сотрудничество стран Вышеградской четверки и придать больший вес патриотическим силам в Европе», — пишет Magyar Nemzet.
Конец «острова спокойствия»
Левый венгерский ежедневник Népszava пишет, что Чехия до сих пор казалась «островом спокойствия в бурной Центральной Европе». «Страна под руководством президента Петра Павла и премьер-министра Петра Фиалы была одним из самых значительных сторонников Украины. (...) Однако, похоже, что и Чехия устала от российско-украинской войны», — пишет газета.
Она добавляет, что в субботу будет решено, по какому пути пойдет Чехия: «Будет ли она проводить открытую политику, ориентированную на ЕС и НАТО, или выберет националистический популизм».
О возможных изменениях во внешней политике пишут и польские СМИ. «Перевернет ли Чехия при премьере Бабише свою внешнюю политику с ног на голову и станет пророссийской?» — задается вопросом в пятничной статье о чешских выборах газета Rzeczpospolita.
Газета напоминает, что в прошлом году Бабиш вписал свое движение в крайне правую евроскептическую фракцию «Патриоты за Европу», в которую входят партии Марин Ле Пен и Виктора Орбана. Несмотря на это, на этот раз Бабиш не повторил ошибку президентской кампании 2023 года, когда он заявил, что не пошлет войска на помощь Польше в случае ее нападения Россией.
С другой стороны, по мнению польской газеты, Бабиш вынужден полагаться на коалицию с экстремистами — SPD и коммунистами, — которые являются противниками ЕС и НАТО и симпатизируют России и Китаю.
Чехи привыкли к стагнации
О экстремистах, которые хотят выхода Чехии из НАТО и ЕС, пишет и другая польская газета, Gazeta Wyborcza. Она также подчеркивает роль президента Петра Павла после выборов. Сервер Gazeta.pl в заголовке пишет о Бабише как о «чешском Трампе», а в тексте — как о «скомпрометированном политике», возвращение которого к власти почти наверняка.
«После 4 октября Бабиш будет иметь перед собой очень сложную задачу, и не исключено, что, как и восемь лет назад, он решит сформировать правительство меньшинства», — пишет либеральный польский сайт Oko.press.
Согласно анализу, Чехию, независимо от результатов выборов, ждет период острой риторики и практической стагнации. «Другими словами, то, что чехи переживают уже как минимум несколько лет, независимо от того, кто бы ни правил», — добавляет Oko.press.
Словацкий путь?
Словацкая газета Sme отметила, что одной из тем чешской предвыборной кампании было то, чтобы страна не пошла «словацким путем», то есть по примеру Роберта Фицо. Газета также напоминает об участии лидера движения STAN Вита Ракушана в оппозиционном протесте в Братиславе.
«Андрей Бабиш с ностальгией вспоминает о Вышеградской группе и о том, что с ее помощью они когда-то «достигли чего-то в Брюсселе», — продолжает Sme.
Один из крупнейших польских новостных серверов Onet.pl пишет о Бабише как о скандальном миллиардере и «чешском Викторе Орбане».
Сайт также опубликовал перевод репортажа влиятельного европейского портала Politico о чешских выборах. В польском языке он имеет заголовок «Европа затаила дыхание, и даже Путин внимательно следит за ситуацией. Позволит ли сосед Польши увлечь себя политическим хамелеоном? Это самые важные выборы за последние годы».
В репортаже Бабиш описывается как «агробарон», который использует недовольство избирателей и стремится вернуться к власти. «Ранее левоориентированные, но экономически разоренные промышленные районы теперь ведут нетрадиционного популистского миллиардера к победе на выборах», — пишет Politico.
В «вопросах и ответах» о чешских выборах Politico также объясняет, почему за рубежом должны интересоваться их результатами.
«Противники Бабиша предупреждают, что его победа может сместить баланс в Центральной Европе дальше от Брюсселя и от основного европейского подхода к Украине. Соседняя Словакия склоняется в сторону Москвы, Австрия имеет неясные связи с Россией, а Венгрия была самой пророссийской страной ЕС во время войны», — пишет сайт.
Британская BBC из Праги сообщает о Бабише как о популистском миллиардере, вдохновленном американским движением MAGA президента Дональда Трампа.
Поскольку после выборов Бабиш, вероятно, будет зависеть от радикалов, чешские выборы, по мнению BBC, являются тестом на стабильность для ЕС и НАТО. СМИ также подчеркивают риск пророссийского влияния, дезинформации и давления на оборонную и прозападную политику Чехии.
