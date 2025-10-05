Чешский феномен: прагматичный бизнесмен меняет внешнюю политику страны?
5 октября 2025
Победа движения ANO на чешских парламентских выборах привлекла зарубежное внимание. В фокусе внимания — скептическая позиция Бабиша по военной помощи Киеву и акцент на внутренние социальные вопросы. Его кампания делала упор на снижение энерготарифов, повышение пенсий и приоритет национальных интересов.
Западные аналитики предполагают возможное сближение Чехии с Венгрией и Словакией в случае формирования коалиции с более радикальными силами. Российские СМИ с осторожностью, но положительно оценили результат выборов, отметив совпадение позиций по некоторым вопросам, но не ожидают кардинальной смены курса.
Венгерские и словацкие власти выразили надежду на укрепление сотрудничества, видя в результате усиление евроскептических сил в ЕС.
