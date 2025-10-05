Возвращение популистского миллиардера: зарубежные СМИ о победе Андрея Бабиша





Особое внимание зарубежная пресса уделяет взглядам Бабиша на войну в Украине и его скептическому отношению к европейской интеграции. BBC подчеркивает , что возможное возвращение политика к власти поставит под вопрос нынешний проукраинский курс Чехии: в прошлом он осторожно высказывался о военной помощи и критиковал длительную поддержку Киева. В избирательной кампании Бабиш активно использовал усталость части общества от войны, связывая её с критикой правительства за «чрезмерные» расходы на Украину.





Politico описывает кампанию ANO как ориентированную на конкретные обещания — снижение цен на энергию, повышение пенсий и защиту «чешских интересов», зачастую в ущерб поддержке Украины. При этом издание напоминает о длительных скандалах вокруг Бабиша, связанных с его бизнесом, конфликтом интересов и расследованиями по европейским дотациям.

Западные СМИ отмечают, что для формирования большинства Бабиш может искать поддержку у радикальных сил, близких по взглядам к венгерскому премьеру Виктору Орбану и словацкому лидеру Роберту Фицо. Это, по мнению обозревателей, может ослабить прозападную ориентацию Чехии и сблизить её с Будапештом и Братиславой.





Реакция Москвы





Ряд российских СМИ приветствовал результаты голосования. «Коммерсант» отметил , что Бабиш выступает против вступления Украины в ЕС, что выгодно для Москвы. Сенатор Алексей Пушков даже заявил , что Орбан получит союзника в Евросоюзе.

Тем не менее российские издания признают, что Бабиш вряд ли станет открытым пророссийским политиком, как Орбан или Фицо. Кремль пока воздержался от поздравлений. Интернет-издание Lenta подчеркнуло , что лидер ANO считает нынешнее распределение бюджета Чехии на поддержку Украины несправедливым, однако не исключает сотрудничества с Киевом.





Венгрия и Словакия

Венгерская провластная пресса расценила победу Бабиша как шанс для усиления фракции «Патриоты за Европу» в Европарламенте, куда входят также «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Австрийская партия свободы. Эти силы выступают против нелегальной миграции, критикуют «Зелёный курс» и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.