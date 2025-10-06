Окамура нацелился на ключевые посты в правительстве

Лидер SPD Томио Окамура заявил, что партия нацелена на прямое участие в правительстве и хочет получить от одного до трёх министерств. Переговоры о поддержке миноритарного кабинета ANO практически не велись. Партия планирует, чтобы министерства соответствовали программе движения.

«SPD ведёт переговоры о прямом участии в правительстве, мы хотим быть частью нового кабинета», — сказал Окамура журналистам. Что касается персонального состава, обсуждения продолжаются с победителем выборов, председателем ANO Андреем Бабишем. «Переговоры касаются конкретных министерств, мы обсудили с председателем Бабишем различные варианты», — добавил он.

Точное количество министерств, которые могла бы получить SPD, Окамура назвал неопределённо: «Нам хотелось бы добиться хотя бы одного, лучше двух, возможно трёх». Конкретные министерства он не уточнил, ранее упоминал МВД и министерство образования.

Президент Павел не обсуждал с Окамурой конкретные имена депутатов или экспертов для возможного назначения.

Лидер «Мотористов» Петр Мацинка также подтвердил, что партия будет претендовать на места в правительстве. «Становится всё более очевидно, что в Палате представителей формируется новое 108-членное большинство», — сказал он. Конкретные позиции Мацинка называть не стал, подчеркнув, что целью партии является участие в стабильном кабинете.

Глава Пиратской партии Зденек Гржиб сообщил, что партия намерена получить представительство в руководстве Палаты представителей, хотя конкретные персоналии ещё не согласованы. Обсуждалось и продолжение чешской инициативы по поставкам боеприпасов в Украину, к которой победившая партия ANO относится отрицательно. Гржиб отметил необходимость большей прозрачности и подчеркнул, что инициатива важна не только для Украины, но и как часть национальной безопасности Чехии.