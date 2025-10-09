ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Переговоры о власти выходят на финальную стадию

Новости и статьи
9 октября 2025
16:30
640
Президент Чехии Петр Павел провел встречу с лидером движения ANO Андреем Бабишем и подчеркнул, что формирование правительства – сложный процесс, который нельзя искусственно ускорять. Глава государства отметил важность соблюдения конституционных и законодательных процедур.
Павел заявил, что при оценке будущей правительственной коалиции для него будут принципиальны несколько факторов. Среди них – приверженность страны членству в ЕС и НАТО, а также соблюдение демократических институтов, включая независимость судебной системы и СМИ.

Политический контекст
Андрей Бабиш, ведущий переговоры о создании коалиции с движением SPD и партией «Мотористы», сообщил, что процесс продвигается удовлетворительно, но еще не завершен.
 
Ожидается, что распределение министерских портфелей будет согласовано к концу недели. 
политика Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
238
ЭКОНОМИКА
AIR BANK ОТКРЫВАЕТ ПОКУПКУ ОБЛИГАЦИЙ TV NOVA ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ
17:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
532
ЭКОНОМИКА
«СУПЕРПОСОБИЕ» ПОД ВОПРОСОМ: НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ РЕФОРМЫ
14:15
9 ОКТЯБРЯ 2025
913
ПОЛИТИКА
БАБИШ ПОГОВОРИЛ С ЗЕЛЕНСКИМ ПО ТЕЛЕФОНУ, ВЫРАЗИЛ ЕМУ ПОДДЕРЖКУ И ПОЖЕЛАЛ СКОРЕЙШЕГО ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ
12:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
633
ОБЩЕСТВО
ОПРОС: 91% ГРАЖДАН ЧЕХИИ НЕ ВЕРЯТ В ИСПОЛНЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ ОБЕЩАНИЙ
10:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
762
ОБЩЕСТВО
В СЕНТЯБРЕ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ В ЧЕХИИ ПОГИБЛИ 22 ЧЕЛОВЕКА
09:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1005
ЭКОНОМИКА
ГЛАВА ŘSD: СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ДОРОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, НО В БУДУЩЕМ НЕ ХВАТИТ МИЛЛИАРДОВ КРОН
08:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1150
ЭКОНОМИКА
ANO НЕ НАМЕРЕНО ВЫДЕЛЯТЬ СРЕДСТВА УКРАИНЕ НА ОРУЖИЕ НАПРЯМУЮ ИЗ БЮДЖЕТА
21:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1798
ОБЩЕСТВО
МЕТРО «ФЛОРА» ЗАКРОЕТСЯ НА ДОЛГИЙ РЕМОНТ
19:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1014
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКИЙ ЦЕНТРОБАНК НАРАЩИВАЕТ ЗОЛОТОЙ ЗАПАС
17:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1294
ЭКОНОМИКА
ЗАБЛУЖДЕНИЕ О БАНКРОТСТВЕ МЕШАЕТ ТЫСЯЧАМ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ДОЛГОВ
16:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1902
ПОЛИТИКА
ФИАЛА ИСКЛЮЧИЛ СОЮЗ С ANO
15:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1017
ОБЩЕСТВО
ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ: ЧТО ТРЕВОЖИТ ЧЕХОВ В 2025 ГОДУ
14:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
671
ЭКОНОМИКА
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В ЧЕХИИ В СЕНТЯБРЕ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ И СОСТАВИЛ 4,5%
12:20
8 ОКТЯБРЯ 2025
1289
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ВОДИТЕЛЮ ГОНОЧНОГО БОЛИДА ЗА ВЫЕЗД НА ТРАССУ D4 ГРОЗИТ ШТРАФ ДО 10 000 КРОН И ЛИШЕНИЕ ПРАВ
11:30
8 ОКТЯБРЯ 2025
1406
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ УКРАИНЕ ОКОЛО 30 ТАНКОВ T-72M4CZ