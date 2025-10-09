Переговоры о власти выходят на финальную стадию
9 октября 2025
16:30
640
Президент Чехии Петр Павел провел встречу с лидером движения ANO Андреем Бабишем и подчеркнул, что формирование правительства – сложный процесс, который нельзя искусственно ускорять. Глава государства отметил важность соблюдения конституционных и законодательных процедур.
Павел заявил, что при оценке будущей правительственной коалиции для него будут принципиальны несколько факторов. Среди них – приверженность страны членству в ЕС и НАТО, а также соблюдение демократических институтов, включая независимость судебной системы и СМИ.
Политический контекст
Андрей Бабиш, ведущий переговоры о создании коалиции с движением SPD и партией «Мотористы», сообщил, что процесс продвигается удовлетворительно, но еще не завершен.
Ожидается, что распределение министерских портфелей будет согласовано к концу недели.
