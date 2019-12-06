В Праге между Рождеством и Новым годом пройдет Неделя бесплатного спорта

С 25 по 31 декабря желающие смогут присоединиться к традиционной акции Týden sportu zdarma, чтобы позаниматься спортом или посвятить время активному отдыху.

Фото: Střední škola COPTH / prahasportovni.eu

Акция проводится при поддержке пражских властей уже в 11-й раз. В ней участвует множество стадионов, спортивных залов и площадок, спортивных клубов и т.д. Жители и гости Праги смогут бесплатно позаниматься своими любимыми видами спорта и физической активности и попробовать новые. Традиционно наибольшей популярности в ходе акции пользуются плавание, катание на коньках, скалолазание, теннис, флорбол, софтбол, сквош и спиннинг.

Полный список мест, где можно бесплатно позаниматься спортом в праздничные дни, их расписание и предложения представлены на сайте.

Многие спортивные объекты могут принять только ограниченное число посетителей, поэтому места в них необходимо бронировать по телефону или онлайн. Резервация будет запущена 21 декабря 2019 года. Объекты оставляют за собой право брать плату за дополнительные услуги, например прокат спортивного инвентаря.

Источник: prahasportovni.eu