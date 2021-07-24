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25% чехов отказываются от вакцинации против covid

25% чехов отказываются от вакцинации против covid

420on.cz 559
Почти 25% чехов не хотят делать прививку от covid-19, но их количество постепенно сокращается. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра изучения общественного мнения (CVVM). В начале июня против вакцинации выступали 23% жителей Чехии.
25% чехов отказываются от вакцинации против covid

Число тех, кто не желает делать прививку, уменьшается. В феврале против вакцинации были 33% чехов, в апреле — 26%. Напротив, сделать прививку хотят 35% людей, 7% пока не определились. Остальные уже сделали хотя бы первую прививку на момент опроса.

Люди, которые не хотят вакцинироваться, чаще всего не доверяют прививкам в целом. Еще часть опрошенных считают, что вакцина была разработана слишком быстро и недостаточно протестирована. Их также беспокоят побочные эффекты вакцинации или долгосрочные последствия. 10% заявили, что точно не будут делать прививку, а 13% скорее всего не будут вакцинироваться.

Среди людей старше 60 лет 14% отказываются от вакцинации, в возрастной группе 45-59 лет этот показатель составляет 26%, а среди людей в возрасте от 30 до 44 лет — 25%. Около 20% людей старше 20 лет не хотят делать прививку. 

Напротив, те, кто хочет сделать прививку или уже были вакцинированы, заявили, что наиболее распространенной причиной их решения было желание сохранить здоровье, защитить себя от болезни, которой они боятся, или  предотвратить тяжелое течение болезни. 

Опрос проводился с 29 мая по 13 июня среди 957 респондентов старше 15 лет. 

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус Чехия Опрос общественного мнения прививки вакцинация
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