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Если у одного из учеников будет положительный тест, весь класс отправят карантин

Если у одного из учеников будет положительный тест, весь класс отправят карантин

420on.cz 26
После положительного теста у одного из школьников на covid-19 весь весь класс должен будет находиться в карантине. Исключение будет сделано только для учеников, которые прошли вакцинацию или переболели коронавирусом.
Если у одного из учеников будет положительный тест, весь класс отправят карантин

На практике это правило будет применяться только после третьего теста в четверг, 9 сентября, решило Министерство образования. Школы должны сообщить Минздраву информацию о положительных тестах до полуночи 9 сентября. 

Большинство школ используют антигенные самотесты для тестирования, около 200 из более чем 4000  школ выбрали тесты ПЦР. 

Ученики могут вернуться в школу только в том случае, если положительный результат теста одноклассника не подтвердится или если они сами предъявят негативный результат теста. Учащиеся имеют право на дистанционное обучение только в том случае, если как минимум половина класса или учебной группы находится на карантине.

Положительный результат самотестирования в школе должен быть подтвержден ПЦР-тестом. У детей с симптомами болезни достаточно антигенного теста, проведенного врачом. 

В случае подтверждения положительного результата теста школа должна предоставить в районную санитарно-гигиеническую станцию ​​список детей, которые учились в одном классе или группе в течение последних двух дней. 

Если родители отказываются тестировать ребенка в школе, ученик должен носить респиратор во время занятий.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
школы дети Чехия коронавирус
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