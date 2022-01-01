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ФОТО: Взгляните на палатки, в которых будут спать беженцы в Малешицах

Еще 150 мест для размещения были созданы во втором палаточном городке, который находится в Малешицах, Прага. После заселения беженцев здесь больше нельзя будет фотографировать.

Источник: seznamzpravy.cz

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