ФОТО: Взгляните на палатки, в которых будут спать беженцы в Малешицах
Еще 150 мест для размещения были созданы во втором палаточном городке, который находится в Малешицах, Прага. После заселения беженцев здесь больше нельзя будет фотографировать.
Источник: seznamzpravy.cz
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