Вацлавская площадь под снегом

Вадим Терентьев 09:45 1

На фото Вацлавская площадь (чеш. Václavské náměstí). Одна из самых знаменитых и больших городских площадей в мире, главный центр Нового Места в Праге. Место многих исторических событий, традиционное место демонстраций, празднеств и общественных собраний. Культурный, торговый и деловой центр Праги, где находятся крупные отели, магазины и кафе. Площадь названа именем св. Вацлава, князя Чешского, небесного покровителя страны.

Ранее называлась Конский рынок (Koňský trh), так как в Средневековье там проводились лошадиные ярмарки.