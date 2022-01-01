ФОТОГАЛЕРЕЯ: По центру Праги прошел парад сотен цыган. Как это было?

Сегодня днем ​​через Прагу прошел парад сотен цыган из нескольких европейских стран. Шествие прошло через центр столицы по случаю 24-го фестиваля «Кхаморо».



Источник: prazska.drbna.cz

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