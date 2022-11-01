Компания AFI в Чехии завершила строительство квартир для сдачи в аренду стоимостью два миллиарда крон

​В этом году девелоперская компания AFI Europe завершила три проекта по строительству арендного жилья в Праге, общая стоимость которых превышает два миллиарда крон. В настоящее время компания завершила строительство первого из двух многоквартирных домов AFI Home Kolbenova в Высочанах с 313 сдаваемыми в аренду квартирами. Они будут готовы к заселению в следующем году. Также сданы еще 172 квартиры в Карлине и уже заселенная 61 квартира в Тржебешине.

В этом году компания сосредоточилась на арендном жилье, которое пользуется повышенным интересом после роста цен на ипотеку. В новом районе AFI City, который строится на бывшем заброшенном участке в Праге 9, инвестиции в первый из двух сдаваемых в аренду домов обошлись в 900 миллионов крон. Строительство на бывшей территории ČKD Slévárny и Moury на улице Колбенова началось в 2016 году. Ревитализация участка площадью 15 га включает в себя в общей сложности 110 000 квадратных метров офисных, коммерческих и жилых помещений и 40 000 квадратных метров квартир. Шесть зданий уже построены, в общей сложности 473 квартиры проданы в собственность, 313 квартир предназначены для сдачи в аренду. В районе также выросло первое из офисных зданий AFI City 1 площадью более 17 000 квадратных метров.

Бывший промышленный комплекс в районе Высочаны в Праге был основан в 1896 году. После 1989 года некоторые предприятия замедлили или остановили производство, и с тех пор этот район пришел в упадок. Инвестиции в AFI Home Karlín на углу улиц Тамова и Пернерова превысили один миллиард крон. Из запланированных 172 квартир открыты для просмотра две типовые квартиры. В AFI Home Třebešín пятая очередь жилого проекта предназначалась для сдачи жилья в аренду.

Девелопер AFI Europe из группы AFI Properties специализируется на коммерческих и жилых помещениях. В Чешской Республике он работает с 1997 года. Среди реализованных проектов, например, торговые центры Palác Flora или AFI Palác Pardubice, а также жилищные проекты Korunní Dvůr, Tulipa Rokytka, Tulipa Modřanská rokle, Tulipa City или логистический центр D8 Европейский парк. Из офисных проектов это были, например, Classic 7 Business Park, AFI Karlín или AFI Vokovice.

Источник: .stavebni-forum.cz