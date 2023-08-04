В ближайшие десять лет цены на жилье в Чехии будут расти на девять процентов в год Новости 420on 5 АВГУСТА 2023 11:30 378

Эксперты рассчитывают на новый бум в сфере недвижимости в ближайшие годы. По их мнению, цены на недвижимость будут расти на 9% ежегодно в течение следующих десяти лет.





«Рост цен на жилье обусловлен скорее спросом, чем предложением», — заявил аналитик Ifo Тимо Вохнер.



По мнению 1405 экспертов, опрошенных из 133 стран, повышение уровня жизни и доходов населения приведет к росту спроса во многих регионах мира, а также к увеличению жилой площади и росту населения. Определенную роль сыграет и тенденция к увеличению количества домашних офисов.



«По мнению 27% экспертов, за ростом цен на недвижимость стоят такие факторы, как ограниченные производственные мощности, рост цен на строительные материалы и нехватка земли под застройку», — сказал Вохнер. Денежно-кредитную политику центрального банка, инфляцию и политику правительства в качестве факторов ожидаемого роста цен называют 12% респондентов.



По мнению экономистов, темпы роста цен на жилье в Западной Европе (6,4%) и Северной Америке (7,7%), скорее всего, останутся ниже среднемировых. Значительно более высокие темпы роста ожидаются в Южной и Восточной Европе (18,4 и 14,9%). По мнению экономистов, цены на жилье могут вырасти еще больше, особенно в Южной и Западной Азии (25,1 и 22,4%) и Центральной Америке (24,4%).



Источник: Это следует из исследования немецкого экономического института Ifo и Института швейцарской экономической политики. В Восточной Европе ожидается еще более высокий рост цен.«Рост цен на жилье обусловлен скорее спросом, чем предложением», — заявил аналитик Ifo Тимо Вохнер.По мнению 1405 экспертов, опрошенных из 133 стран, повышение уровня жизни и доходов населения приведет к росту спроса во многих регионах мира, а также к увеличению жилой площади и росту населения. Определенную роль сыграет и тенденция к увеличению количества домашних офисов.«По мнению 27% экспертов, за ростом цен на недвижимость стоят такие факторы, как ограниченные производственные мощности, рост цен на строительные материалы и нехватка земли под застройку», — сказал Вохнер. Денежно-кредитную политику центрального банка, инфляцию и политику правительства в качестве факторов ожидаемого роста цен называют 12% респондентов.По мнению экономистов, темпы роста цен на жилье в Западной Европе (6,4%) и Северной Америке (7,7%), скорее всего, останутся ниже среднемировых. Значительно более высокие темпы роста ожидаются в Южной и Восточной Европе (18,4 и 14,9%). По мнению экономистов, цены на жилье могут вырасти еще больше, особенно в Южной и Западной Азии (25,1 и 22,4%) и Центральной Америке (24,4%).Источник: remspace.cz





Добавить комментарий Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь Отправить

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :