Все люди с чешским гражданством имеют право на постоянную регистрацию в арендованном жилье
24 октября 2023
11:30
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Арендатору, являющемуся гражданином Чешской Республики, не требуется согласие арендодателя на постоянное проживание в арендуемом помещении. Как отметил адвокат Павел Стрнад, арендодателю даже не обязательно об этом знать.
«Ведомство зарегистрирует постоянное место жительства в этом доме или квартире, даже если это прямо запрещено договором аренды», — сказал Штрнад.
Чтобы зарегистрировать постоянное место жительства, арендатору достаточно представить действующий договор аренды в соответствующее муниципальное учреждение, которое ведет учет жителей.
«Не требуется ни согласия арендодателя, ни различных оговорок в договоре аренды. Некоторые арендодатели вносят в договор формулировку о том, что они должны согласовать с арендатором место постоянного проживания или что регистрация постоянного места жительства вообще невозможно. Однако ведомство не принимает это во внимание», — резюмировал юрист.
Риск выселения
Если арендатор постоянно проживает или остается зарегистрированным в квартире даже после окончания срока действия договора аренды, это создает ряд рисков для арендодателя.
В таком случае арендодателю будет сложно доказать, что ему принадлежит каждая вещь, находящаяся в квартире, и ему потребуются квитанции и другие документы, подтверждающие это.
Поэтому при расторжении договора найма квартиры наймодателю следует активно отказаться от постоянного проживания нанимателя. Для этого достаточно обратиться в местную администрацию с договором аренды и документами, подтверждающими расторжение договора.
Это может быть уведомление, соглашение или доказанное истечение срока аренды в соответствии с договором.
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