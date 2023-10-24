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Все люди с чешским гражданством имеют право на постоянную регистрацию в арендованном жилье

Новости 420on
24 октября 2023
11:30
3930
Арендатору, являющемуся гражданином Чешской Республики, не требуется согласие арендодателя на постоянное проживание в арендуемом помещении. Как отметил адвокат Павел Стрнад, арендодателю даже не обязательно об этом знать.
 
«Ведомство зарегистрирует постоянное место жительства в этом доме или квартире, даже если это прямо запрещено договором аренды», — сказал Штрнад. 
 
Чтобы зарегистрировать постоянное место жительства, арендатору достаточно представить действующий договор аренды в соответствующее муниципальное учреждение, которое ведет учет жителей. 
 
«Не требуется ни согласия арендодателя, ни различных оговорок в договоре аренды. Некоторые арендодатели вносят в договор формулировку о том, что они должны согласовать с арендатором место постоянного проживания или что регистрация постоянного места жительства вообще невозможно. Однако ведомство не принимает это во внимание», — резюмировал юрист. 
 
Риск выселения 
 
Если арендатор постоянно проживает или остается зарегистрированным в квартире даже после окончания срока действия договора аренды, это создает ряд рисков для арендодателя. 
 
В таком случае арендодателю будет сложно доказать, что ему принадлежит каждая вещь, находящаяся в квартире, и ему потребуются квитанции и другие документы, подтверждающие это. 
 
Поэтому при расторжении договора найма квартиры наймодателю следует активно отказаться от постоянного проживания нанимателя. Для этого достаточно обратиться в местную администрацию с договором аренды и документами, подтверждающими расторжение договора. 
Это может быть уведомление, соглашение или доказанное истечение срока аренды в соответствии с договором. 
Чехия гражданство аренда недвижимости законы
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