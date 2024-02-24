Задумали строительство? Этот сайт покажет, какой климат будет на вашем участке спустя года
7 марта 2024
16:30
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Полученные данные можно использовать, например, для того, чтобы решить, в какой стране строить. Кроме того, карта поможет при разработке новых требований к кредитованию инвестиций.
Несколько лет назад команда Института исследований глобальных изменений в Брно создала сайт Intersucho, который показывает текущее состояние почвы в условиях возможной засухи. Теперь они придумали новый портал, который предоставляет оценку развития климата на территории Чехии по отдельным кадастрам. Он может быть полезен всем, кто рассчитывает инвестировать в будущее и не знает, чего ожидать от природы.
«Карта предназначена для того, чтобы помочь государственным органам и частным компаниям получить быстрый обзор изменения климата. Она может стать полезным инструментом для климатических оценок, которые банки начинают требовать при крупных инвестициях», — рассказал CzechCrunch Мирослав Трнка, один из авторов нового сайта. В институт, известный как CzechGlobe, обратилось множество людей, заинтересованных в данных, которые показали бы, как будет меняться климат. Так и появился ClimRisk.
Согласно директивам Европейского союза, крупные инвестиции, предоставляемые банками, должны сопровождаться не только информацией о финансовом состоянии заявителя, но теперь банки должны также получить представление об устойчивости проекта с точки зрения будущего климата. Иными словами, проект должен учитывать, как инвестиции будут справляться с тем, что климат со временем будет меняться. Например, это может быть центр обработки данных, в котором учитывается, как его системы охлаждения будут адаптироваться к температурам в Чешской Республике через пятнадцать лет. Цель состоит в том, чтобы нынешние инвесторы уже сейчас учитывали информацию об изменении климата.
Но ClimRisk может быть не менее полезен и для тех, кто не берет никаких кредитов. «Как правило, это может быть человек, который планирует построить дом и хочет иметь представление о том, как сильно может измениться температура в этом районе, будет ли он более сухим и насколько, как будут выглядеть осадки, будут ли они выше или ниже, чем сегодня... Например, как определить размер резервуара для дождевой воды или какое расположение выбрать на карте», — описывает климатолог. В конце концов, тот, кто хочет построить дом, но пока не имеет участка земли, тоже может посмотреть, в какой части страны будет приятнее жить. Однако на некоторые вопросы, такие как риск наводнений или снеговая нагрузка, сайт ответить не может.
«Карта предназначена для того, чтобы помочь государственным органам и частным компаниям получить быстрый обзор изменения климата. Она может стать полезным инструментом для климатических оценок, которые банки начинают требовать при крупных инвестициях», — рассказал CzechCrunch Мирослав Трнка, один из авторов нового сайта. В институт, известный как CzechGlobe, обратилось множество людей, заинтересованных в данных, которые показали бы, как будет меняться климат. Так и появился ClimRisk.
Согласно директивам Европейского союза, крупные инвестиции, предоставляемые банками, должны сопровождаться не только информацией о финансовом состоянии заявителя, но теперь банки должны также получить представление об устойчивости проекта с точки зрения будущего климата. Иными словами, проект должен учитывать, как инвестиции будут справляться с тем, что климат со временем будет меняться. Например, это может быть центр обработки данных, в котором учитывается, как его системы охлаждения будут адаптироваться к температурам в Чешской Республике через пятнадцать лет. Цель состоит в том, чтобы нынешние инвесторы уже сейчас учитывали информацию об изменении климата.
Но ClimRisk может быть не менее полезен и для тех, кто не берет никаких кредитов. «Как правило, это может быть человек, который планирует построить дом и хочет иметь представление о том, как сильно может измениться температура в этом районе, будет ли он более сухим и насколько, как будут выглядеть осадки, будут ли они выше или ниже, чем сегодня... Например, как определить размер резервуара для дождевой воды или какое расположение выбрать на карте», — описывает климатолог. В конце концов, тот, кто хочет построить дом, но пока не имеет участка земли, тоже может посмотреть, в какой части страны будет приятнее жить. Однако на некоторые вопросы, такие как риск наводнений или снеговая нагрузка, сайт ответить не может.
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Но дело не только в строительстве новых домов. Портал может быть полезен и тем, кто хочет создать пруд. Или для компаний, занимающихся отоплением и планирующих реконструкцию. Благодаря сайту они могут узнать, какая мощность им понадобится в будущем.
«ClimRisk — это, конечно, не инженерный инструмент, он не может учесть все нюансы, которые требует проект. Для крупных проектов целесообразно привлечь более крупную консалтинговую фирму, но для стратегических проектов, где необходимо рассмотреть гораздо больше сценариев, лучше обратиться непосредственно в Академию наук. Однако по многим параметрам ClimRisk показывает четкую тенденцию и позволяет оценить, насколько масштабными и быстрыми будут изменения», — объясняет Мирослав Трнка. Базовой информации, предоставляемой сайтом, должно быть достаточно, чтобы сориентировать 80-90% людей, у которых есть долгосрочные планы. Для более сложных проектов, вероятно, придется прибегнуть к помощи экспертов, но даже они смогут воспользоваться полученными данными.
При создании сайта ученые CzechGlobe рассмотрели четыре возможных сценария выбросов и то, насколько чувствительны к ним климатические системы. «На данный момент мы не знаем конкретных выбросов в будущем, но мы можем основываться на текущем состоянии выбросов и возможных сценариях поведения человека. Даже если выбросы не будут расти и останутся на нынешнем уровне, мы не достигнем целей Парижского соглашения, и глобальное потепление, скорее всего, превысит три градуса», — говорит Трнка.
Поскольку развитие выбросов зависит от ряда факторов, таких как решимость правительств сократить выбросы опасных газов или технические возможности для реализации различных мер, ClimRisk включает в себя несколько версий. От самого позитивного, через базовую линию, до негативного, который предполагает, что потребление ископаемого топлива будет расти.
По сути, мы все в этом участвуем, а значит, все мы столкнемся с теми или иными негативными последствиями изменения климата.
Помимо четырех маршрутов выбросов, карта включает семь климатических моделей — физических моделей атмосферы, которые переводят информацию о концентрации парниковых газов на язык градусов Цельсия, осадков и других метеорологических элементов. Причина включения семи моделей заключается в том, что климат Центральной Европы очень разнообразен, и оценка будущих тенденций в каждой модели немного отличается. Набор из четырех сценариев выбросов и семи климатических моделей дает в общей сложности 28 возможностей и, по мнению ученых CzechGlobe, очень хорошо отражает весь спектр будущих событий.
Пользователь ClimRisk получает так называемую среднюю оценку, то есть возможное изменение, которое лежит в воображаемой медиане из 28 вариантов. В конкретном кадастре ClimRisk показывает климат за 30-летний период. То есть для периода около 1995 года, или между 1981 и 2010 годами, затем около 2005 года, который снова приходится на период с 1991 по 2020 год, и так далее через десять лет. Последним будет период между 2061 и 2090 годами.
Затем вы можете просмотреть конкретные даты. Это может быть средняя, минимальная или максимальная температура воздуха, продолжительность солнечного дня, количество жарких дней, когда температура превышает тридцать градусов по Цельсию, и количество дней с экстремально высокими температурами — температурами, которые редко достигаются в данной местности. Вы также можете посмотреть количество осадков, влажность почвы или дни с разным снежным покровом — от трех до тридцати сантиметров.
Помимо Чехии, можно также посмотреть на развитие климата в остальной части Центральной Европы. В целом этот регион теплеет чуть сильнее, чем Западная Европа. Это объясняется тем, что здесь больше засух, регион находится дальше от моря, и мы ближе к северу, который теплеет быстрее, потому что потепление распределяется неравномерно.
Таким образом, если в Парижском соглашении говорится о необходимости остановить повышение глобальной температуры на полтора градуса по сравнению с периодом доиндустриальной революции, то в реальности для Центральной Европы это означает два с половиной градуса. Согласно расчетам, к концу века температура в южной Моравии будет в среднем на три градуса выше, чем сегодня. Остальные регионы страны последуют этому примеру.
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