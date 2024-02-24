Задумали строительство? Этот сайт покажет, какой климат будет на вашем участке спустя года

22:00 29 ФЕВРАЛЯ 2024 1190 РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

В 2023 году расходы среднего чешского домохозяйства на жилье выросли на 21,7% по сравнению с предыдущим годом и составили 8 299 крон в месяц. Это составило почти 17% от их чистого дохода. За аренду...