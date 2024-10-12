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С января в Праге продано 5350 новых квартир, цена квадратного метра подскочила до 160 тысяч крон

Новости 420on
30 октября 2024
11:30
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С начала этого года в Праге было продано 5350 новых квартир, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. Это на 34% больше, чем в целом за прошлый год. Повышенный спрос также отразился на ценах на квартиры.
Квадратный метр в новостройке в Праге стоит 160 720 крон. В годовом исчислении это рост на 6,8%, по сравнению со вторым кварталом на 2,5%. Это следует из анализа девелоперских компаний Central Group, Trigema и Skanska Residential. 

По мнению девелоперских компаний, повышенный спрос на недвижимость является результатом отложенного спроса предыдущих лет, когда рынок тормозился негативными макроэкономическими воздействиями и дорогой ипотекой. В то же время всплеск интереса к недвижимости приводит к росту ее цен быстрее, чем ожидали застройщики.
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