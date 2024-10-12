С января в Праге продано 5350 новых квартир, цена квадратного метра подскочила до 160 тысяч крон

Квадратный метр в новостройке в Праге стоит 160 720 крон. В годовом исчислении это рост на 6,8%, по сравнению со вторым кварталом на 2,5%. Это следует из анализа девелоперских компаний Central Group, Trigema и Skanska Residential.



По мнению девелоперских компаний, повышенный спрос на недвижимость является результатом отложенного спроса предыдущих лет, когда рынок тормозился негативными макроэкономическими воздействиями и дорогой ипотекой. В то же время всплеск интереса к недвижимости приводит к росту ее цен быстрее, чем ожидали застройщики.