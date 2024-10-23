Дешевле на сорок крон в месяц. Как цены на ипотеку в Чехии (не)падают

Цены на ипотечные кредиты практически стагнируют уже следующий месяц подряд. Средняя ставка предложения ипотечных кредитов по данным Swiss Life Hypoindex в первую неделю ноября составила 5,32 процента.



«Ставка упала всего на два базисных пункта. Индекс зафиксировал меньшее месячное снижение только в июне этого года, когда его стоимость снизилась на один базисный пункт», — говорит Иржи Сикора, ипотечный аналитик Swiss Life Select, добавляя, что продолжает подтверждаться, что ничто не заставляет индекс банки значительно снизили ставки.



Поэтому при стагнации расчет ежемесячного платежа по ипотечному кредиту не меняется. В случае специального кредита на сумму 3,5 миллиона крон, заключенного в размере до 80 процентов от расчетной цены недвижимости (LTV) со сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 5,32 процента, в ноябре она составила 21 116 крон. В октябре при средней ставке предложения 5,34 процента она составляла 21 155 крон — таким образом, в месячном исчислении она упала всего на 39 крон.



С начала года ежемесячный платеж уменьшился в среднем почти на 1400 крон, поскольку в январе ежемесячный платеж составлял 22 472 крон. Даже это показывает, насколько мало изменились ставки в этом году.



Более существенного падения ставок в этом году не произойдет



По мнению Иржи Сикоры, причиной стагнации может быть то, что банки уже выполнили планы этого года по выданным кредитам или покрывают убытки периода, когда ставки были ниже двух процентов, с повышенной маржой.



«Значительного снижения ставок по ипотечным кредитам нельзя ожидать раньше начала следующего года. В худшем случае — только в рамках весенних рекламных предложений, которые должны ежегодно стимулировать ипотечный рынок после зимних каникул», — сказал Сикора.



На рынке уже появились ипотечные предложения с более низкими ставками, но этого изменения пока недостаточно, чтобы оказать существенное влияние на общую тенденцию. Если один из крупнейших игроков ипотечного рынка не решит значительно снизить ставки и усилить конкуренцию, серьезных изменений не произойдет.



По словам Тома Кадержабека, руководителя продуктового отдела Swiss Life Select, банки сейчас не спешат с дисконтированием, поскольку они будут «каннибализировать» более старые кредиты с более высокими ставками при более низких ставках.



Логично, что эти клиенты запросят досрочное рефинансирование по более низкой ставке, что будет означать убытки для банка.



«Сейчас благодаря более высокой марже банки создают резервы на случай досрочного погашения и таким образом перекладывают расходы на клиентов. Ситуацию не улучшило даже новое законодательство, которое позволяет банкам применять несколько более высокую комиссию за досрочное погашение», — добавил Кадержабек.



По мнению экспертов в сфере ипотечного кредитования, этой комиссии банкам недостаточно, более того, она распространяется только на новые договоры, заключенные после 1 сентября этого года.



По словам эксперта по ипотечному кредитованию Broker Trust Либора Остатека, банки теперь оценивают риск досрочного выхода по индивидуальным ипотечным кредитам примерно на 0,3–0,5 процента выше.



«Если банку действительно придется предъявить убыток, то для клиента это может составить сотни тысяч крон», — добавил эксперт Broker Trust.