Маменькины сынки и дочки? Молодежь не может тягаться с родителями, приватизировавшими квартиры

Молодые люди сегодня имеют совсем иной старт на рынке квартир. Те, у кого нет богатых родителей или кто не унаследовал недвижимость, практически лишены шанса на собственное жилье. В этом большая разница с поколением, которое приватизировало государственные квартиры.



Даже среди молодежи — поколения Z — владение остается главным стремлением, когда речь идет о недвижимости. По словам социолога Томаша Горжени Самеца, поддержка семьи играет большую роль в том, удастся ли им осуществить свою мечту. И это не обязательно прямые финансовые вливания.



— «Если мы посмотрим на отправную точку, где находится нынешнее поколение Z — люди, родившиеся между 1995 и 2010 годами, — то чем их положение отличается от других поколений?



— Я бы сказал, что в некоторых аспектах отличается. Стартовая позиция поколения Z по сравнению с поколением их родителей явно иная, например, в том, что они смогли приобрести недвижимость в период, когда первоначальные государственные квартиры были приватизированы, что было очень специфической исторической ситуацией.



Затем наступили нулевые и девяностые годы, когда рынок недвижимости только формировался, регулировалась арендная плата, создавался ипотечный сектор и так далее. И постепенно сложилась система, в которой, хотя у нас есть выбор, в течение одного года цены на дома и квартиры постоянно и довольно значительно растут, причем последние восемь лет быстрее, чем доходы населения.





Томаш Горжени Самец — жилищный социолог, работающий в Институте социологии Академии наук Чешской Республики и занимающийся вопросами доступности и финансирования жилья и его различных форм.



Наше исследование среди молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет проводилось в 2019-2020 годах, когда цены еще росли, но нынешняя ситуация гораздо более напряженная. Однако уже тогда звучали голоса, которые говорили о том, что добиться собственной недвижимости очень сложно, если у человека нет активов или хотя бы представления о том, что в будущем это произойдет — например, благодаря передаче от поколения к поколению или помощи семьи.



— Так согласны ли вы с тем, что поколению Z сейчас сложнее стать владельцем жилья?



— Думаю, это зависит от того, с чем сравнивать. Однако я бы сказал, что, например, по сравнению с тем, что было 8 или 10 лет назад, это определенно сложнее.



Причем это оказывается очень существенным. В чешской жилищной системе это немного не заметно на поверхности, но если посмотреть глубже, то мы увидим, что семьи и поддержка поколений в целом играют большую роль. То ли дело в том, что само предпочтение владения домом формируется в семье и укрепляется убеждение, что это единственно правильное решение. И, конечно, есть материальный, финансовый уровень.



Так что если в семье есть поддержка, финансовая или нефинансовая, это очень помогает в решении жилищного вопроса. Когда молодые люди — даже с высшим образованием — выходят на рынок жилья, большую роль играет то, есть ли у их семьи какие-либо активы и готова ли она распоряжаться ими в интересах молодых людей. Конечно, нельзя считать, что у всех одинаковые стартовые возможности.



Наше исследование показало, что люди примерно до 26 лет, как правило, еще не имели непосредственного опыта передачи жилья от семьи в виде подарка или наследства. Такой опыт, скорее всего, был у тех, кто немного старше, но было довольно интересно посмотреть, как эти молодые люди говорят об этом, является ли это явной темой в этих семьях, или это скорее что-то, о чем не говорят в кавычках, пока это не всплывет.



Мы общались с людьми из больших городов, из Праги, Брно, Пардубице и Оломоуца, так что это скорее городской опыт, но мы видели, что если семья функциональна, если есть стандартные отношения, они стараются помочь, насколько это возможно.



Однако возможности часто ограничены, и я думаю, что в будущем мы все чаще будем сталкиваться с тем, что поколение родителей, у которых в ближайшие годы подрастут дети — молодые люди, которым нужна помощь на рынке, — будет вынуждено само платить за ипотеку. Так что, скорее всего, мы увидим, как одно поколение выбывает, а помощь приходит от бабушек и дедушек, возможно, в виде наследства.



— В контексте солидарности поколений мы не должны забывать о концепции mamahotel, которая сегодня часто упоминается в связи с молодым поколением. Могли бы вы сказать, что сегодня оно более распространено, чем в прошлом?



— У меня есть ощущение, что, если есть возможность, молодые люди чаще пытаются стать независимыми в рамках каких-то возможностей, и что они выбирают экономически рациональные стратегии, что если они видят, что в данный момент не могут позволить себе собственную жилплощадь, или арендная плата для них слишком высока, поэтому они временно остаются с родителями, но у меня есть ощущение, что больше попыток решить это другими способами, чем остаться с родителями любой ценой. И если так, то для этого действительно есть больше экономических причин, чем удобства.



Собственное жилье по-прежнему является идеальным вариантом в Чехии

— Считаете ли вы, что с ростом недостатка жильзя оно перестает быть для молодежи главной целью? Что они обращаются к другим способам траты денег, будь то путешествия или другие материальные цели?



Мне кажется, что в наших данных мы пытались собрать представителей разных социальных классов: более богатых, более образованных, менее образованных. Это не был репрезентативный опрос, но я думаю, что разнообразие было каким-то образом обеспечено, и я не чувствую эффекта чистого гедонизма, в кавычках, «это не имеет значения, и теперь мы будем наслаждаться этим».



Однако в ходе опросов я заметил, что люди, которым было около 28 лет и больше, когда они начинали трудовую карьеру, может быть, у них были более прочные партнерские отношения или они планировали семью, делали акцент на другом. Внезапно произошел довольно заметный сдвиг.



— На что именно?



— Для молодых людей представления о том, где и как жить, были, конечно, более расплывчатыми. Они жили либо в общежитиях, либо с родителями, либо в съемном жилье — словом, в условиях, которые воспринимались ими как временные. Но как только они начали обосновываться и у них появились определенные обязательства, я вдруг почувствовал, что они стали по-другому относиться к вопросу жилья. Так что, возможно, аргумент будет более обоснованым именно по отношению к молодым людям в возрасте от 18 до 26 лет.



— Данные показывают, что большая часть представителей поколения Z снимает недвижимость. Могли бы вы сказать, что молодые люди рассматривают это как выбор в силу необходимости?



— Судя по всему, в идеальных условиях молодые люди предпочли бы иметь собственность. А частное арендованное — это все же скорее вынужденная мера. Конечно, в дискуссиях упоминаются возможные преимущества, такие как большая гибкость и так далее. Но все же преобладающее большинство людей желает иметь собственную недвижимость. Возможно, потому, что, когда у вас есть собственность, которой вы можете распоряжаться, она воспринимается как своего рода гарантия на старость или ценность, которую вы можете передать следующему поколению. Кроме того, существует дополнительный уровень неопределенности, связанный с краткосрочными контрактами, непостоянством арендодателей и так далее.



— В одном из своих исследований вы также затронули тему коллективного жилья. Как вы считаете, привлекает ли оно молодых людей? Возможно, это способ избежать неблагоприятной ситуации на рынке недвижимости?



Было показано, что некоторые люди очень привязаны к идее собственности. Но мы также увидели, что для другой группы людей это не самое главное, для них важнее безопасность, которую можно получить в кооперативном или даже муниципальном жилье.



Передвижные прицепы как не только временное решение



— Кажется ли вам, что совместное проживание — даже с учетом нынешнего состояния рынка недвижимости — это тенденция, которая будет набирать популярность среди молодежи в ближайшие годы?



— Да, с определенной точки зрения мне кажется, что это действительно тренд будущего. Но, конечно, это не идеальный вариант для всех.



В исследовании 2021 года еще не наблюдалось сильного интереса. Однако я интерпретировал это как то, что это еще не та тема, о которой много говорят или даже представляют как возможность. Это особая инновация, для развития которой нужен серьезный участник. В других странах это, как правило, муниципалитеты, города, государство или даже группы граждан. Я, конечно, вижу большой потенциал в будущем — не только для молодых людей — особенно если законодательная среда станет немного яснее и будет создана юридическая форма, позволяющая оказывать определенную государственную поддержку.



Финансовые возможности семей, скорее всего, иссякнут или произойдет увеличение неравенства между теми, кто может помочь молодым, а финансовые возможности государства и муниципалитетов тоже не безграничны. Если мы посмотрим на размер субсидии, которую Министерство внутренних дел подготовило для строительства преимущественно доступного арендного жилья в муниципалитетах, то он составляет семь миллиардов, и этого, конечно, недостаточно. Однако совместные формы жилищного строительства как раз позволят объединить потенциал и возможности муниципалитетов, городов и жителей. Муниципалитет предоставит землю, а люди — время, усилия и, частично, финансы. С этой точки зрения он обладает огромным потенциалом, но, очевидно, не является панацеей.



— А как насчет других альтернативных форм жилья, таких как мини-дома, переоборудованные контейнеры и т. п.? Например, когда молодые люди хотят «иметь что-то свое», но у них нет бюджета на обычную недвижимость? По крайней мере, в моем районе я наблюдаю несколько таких случаев.



— Я не могу сказать, будет ли эта тенденция развиваться со временем. Однако у меня есть ощущение, что в будущем мы увидим растущую популярность, например, модульных зданий, которые быстро строятся и стоят дешевле.



Я также рассматриваю миниатюрный дом — и я не имею в виду это в плохом смысле — как своего рода стратегию, подобно опоре на знакомых или социальный капитал, когда вы ждете, пока у вашего второго дяди появится квартира, которую он будет сдавать в аренду. Мне самому интересно, рассматривают ли люди, живущие в крошечных домах, это как решение на всю оставшуюся жизнь, или это среднесрочное решение для них, пока, скажем, не изменится их семейная ситуация.



— Есть ли какие-то особые барьеры, с которыми, по вашему мнению, сталкиваются эти молодые люди на рынке жилья? Очевидно, что первым и главным из них являются финансы, о которых все говорят, но мне интересно, можете ли вы вспомнить что-нибудь еще?



— Безусловно, есть барьер чисто практический, очень специфический: когда вы только начинаете карьеру, у вас нет сбережений, а ваша семья не в состоянии вам помочь, то найти доступное съемное жилье может быть проблематично. Ведь цены во многих городах очень высоки, а гарантийные депозиты исчисляются десятками тысяч. Даже выплата залога может стать проблемой, одним из барьеров, которые могут сыграть роль в том, сможете ли вы стать независимым и покинуть своих родителей. В этом случае вам будет проще, если вы будете жить в совместной недвижимости, где больше людей вносят депозит. Однако даже при совместном проживании мы видим, что это сложно. У нас это ассоциируется с поступлением в университет, но мы видим, что это актуально и для тех, кто уже закончил школу.