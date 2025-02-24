ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Средняя сумма ипотеки в Чехии выросла до четырех миллионов крон

Новости 420on
15 марта 2025
13:00
205
Квартиры становятся все дороже, и чехам часто приходится влезать в несоразмерно большие долги при их покупке. Более того, все больше людей вообще не имеют возможности получить ипотечный кредит. Средняя сумма вновь выданных ипотечных кредитов в феврале уже выросла до четырех миллионов крон. Это на 18 процентов больше, чем год назад, когда показатель достигал 3,38 млн чешских крон, отметила Чешская банковская ассоциация.
«Это отражает сочетание высоких цен на недвижимость, роста заработной платы и более низких процентных ставок», — заявили в ассоциации. Там напомнили, что в прошлом году цены на недвижимость выросли в среднем более чем на 10 процентов.

Верно и то, что чешские банки не спешат удешевлять ипотеку. Средняя процентная ставка по новым ипотечным кредитам снизилась до 4,72 процента с 4,78 процента в январе. Индекс Swiss Life Hypoindex, который отслеживает цены спроса банков, в феврале упал на шесть базисных пунктов до 5,05%.

По данным ČBA Hypomonitor, средний ежемесячный платеж увеличился примерно на 3,9 процента в годовом исчислении, т.е. на 3400 крон до 22 090 чешских крон. Средний срок погашения ипотечного кредита составляет 26,5 лет.

В феврале банки и строительные общества предоставили новые ипотечные кредиты на сумму 21,1 млрд крон, а клиенты дополнительно рефинансировали свои ипотечные кредиты на общую сумму 4,3 млрд крон.

«По сравнению с январем объем новой ипотечной деятельности увеличился примерно на 13 процентов, что отчасти соответствует сезонному эффекту восстановления после более слабого начала Нового года», — заявили в ассоциации, добавив, что в феврале банки выдали 5277 ипотечных кредитов, что на 37 процентов больше, чем год назад.
Чехия ипотеки покупка недвижимости
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
14 МАРТА 2025
886
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЖИТЕЛИ КВАРТИР СУБСИДИРУЮТ ЖИЗНЬ ТЕХ, КТО ЖИВЕТ В ДОМЕ. ГОРОДА ДОЛЖНЫ УДОРОЖИТЬ ПАРКОВКУ, СЧИТАЕТ ЭКОНОМИСТ ДУШЕК
11:30
14 МАРТА 2025
831
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ТРУБКИ В СТЕНЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР. 10 000 СТАНДАРТОВ ДЕЛАЮТ КВАРТИРЫ ДОРОЖЕ
09:00
14 МАРТА 2025
342
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
HYPOMONITOR: ОБЪЕМ ИПОТЕК В ФЕВРАЛЕ ВЫРОС НА 13% ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ МЕСЯЦЕМ
13:15
11 МАРТА 2025
5582
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ОДИНОКИЕ ЧЕХИ ИЗ-ЗА ЦЕН ТЕПЕРЬ ИЩУТ МЕНЬШИЕ ПО РАЗМЕРУ КВАРТИРЫ
17:00
9 МАРТА 2025
1405
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КОММЕНТАРИЙ: РОСТ ЦЕН НА КВАРТИРЫ В ЧЕХИИ ОТТЕСНИЛ МОЛОДЫЕ СЕМЬИ. ТЕПЕРЬ НЕДВИЖИМОСТЬ ПОКУПАЮТ БОГАТЫЕ ПАРЫ
15:00
8 МАРТА 2025
13916
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КОММЕНТАРИЙ: ЗАБУДЬТЕ О ПРАГЕ, КВАРТИРЫ В РЕГИОНАХ ДЕШЕВЛЕ И НА НИХ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ
10:00
7 МАРТА 2025
1238
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ В ЧЕХИИ СПУСТЯ ТРИ ГОДА МОГУТ УПАСТЬ НИЖЕ ПЯТИ ПРОЦЕНТОВ
08:00
7 МАРТА 2025
4021
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СРЕДНЯЯ ЧЕШСКАЯ СЕМЬЯ ТРАТИТ БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ СВОЕГО ДОХОДА НА АРЕНДУ ЖИЛЬЯ
18:00
6 МАРТА 2025
1740
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЗАСТРОЙЩИКИ ЗАВЕРШАЮТ СТРОИТЕЛЬСТВО 60АРЕНДНЫХ КВАРТИР В ЦЕНТРЕ ПРАГИ
09:00
5 МАРТА 2025
2092
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КВАРТИРЫ В ЧЕХИИ ПОДОРОЖАЛИ НА 7%, ДОМА — НА 6,4%, А ЗЕМЛЯ — НА 4,8%
17:00
2 МАРТА 2025
1882
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ДЕШЕВЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ ПОМОГЛИ ЗАМЕДЛИТЬ РОСТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, НО ЭТА ТЕНДЕНЦИЯ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ВЕРНЕТСЯ
08:00
27 ФЕВРАЛЯ 2025
2508
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КВАРТИРЫ И ДОМА В ЧЕХИИ ПОДОРОЖАЛИ, НО ЛЮДИ ПРОДОЛЖАЮТ ИХ ПОКУПАТЬ
18:00
25 ФЕВРАЛЯ 2025
1101
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ТЫСЯЧИ КВАРТИР ЗА 20 МИЛЛИАРДОВ. ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ ВОСКРЕСЯТ РЫНОК АРЕНДЫ, НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ
16:30
25 ФЕВРАЛЯ 2025
953
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВО КВАРТИР В ПРАГЕ ОЖИВИЛОСЬ. НО ВЛИЯНИЕ НА ЦЕНЫ БУДЕТ ОГРАНИЧЕННЫМ
16:30
24 ФЕВРАЛЯ 2025
1023
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПРАЖСКИЕ ОФИСЫ СТОЯТ КАК НЕМЕЦКИЕ. ЧТОБЫ СТРОИТЬСЯ, ОНИ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ЕЩЕ ДОРОЖЕ