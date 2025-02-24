Средняя сумма ипотеки в Чехии выросла до четырех миллионов крон
15 марта 2025
13:00
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Квартиры становятся все дороже, и чехам часто приходится влезать в несоразмерно большие долги при их покупке. Более того, все больше людей вообще не имеют возможности получить ипотечный кредит. Средняя сумма вновь выданных ипотечных кредитов в феврале уже выросла до четырех миллионов крон. Это на 18 процентов больше, чем год назад, когда показатель достигал 3,38 млн чешских крон, отметила Чешская банковская ассоциация.
«Это отражает сочетание высоких цен на недвижимость, роста заработной платы и более низких процентных ставок», — заявили в ассоциации. Там напомнили, что в прошлом году цены на недвижимость выросли в среднем более чем на 10 процентов.
Верно и то, что чешские банки не спешат удешевлять ипотеку. Средняя процентная ставка по новым ипотечным кредитам снизилась до 4,72 процента с 4,78 процента в январе. Индекс Swiss Life Hypoindex, который отслеживает цены спроса банков, в феврале упал на шесть базисных пунктов до 5,05%.
По данным ČBA Hypomonitor, средний ежемесячный платеж увеличился примерно на 3,9 процента в годовом исчислении, т.е. на 3400 крон до 22 090 чешских крон. Средний срок погашения ипотечного кредита составляет 26,5 лет.
В феврале банки и строительные общества предоставили новые ипотечные кредиты на сумму 21,1 млрд крон, а клиенты дополнительно рефинансировали свои ипотечные кредиты на общую сумму 4,3 млрд крон.
«По сравнению с январем объем новой ипотечной деятельности увеличился примерно на 13 процентов, что отчасти соответствует сезонному эффекту восстановления после более слабого начала Нового года», — заявили в ассоциации, добавив, что в феврале банки выдали 5277 ипотечных кредитов, что на 37 процентов больше, чем год назад.
Верно и то, что чешские банки не спешат удешевлять ипотеку. Средняя процентная ставка по новым ипотечным кредитам снизилась до 4,72 процента с 4,78 процента в январе. Индекс Swiss Life Hypoindex, который отслеживает цены спроса банков, в феврале упал на шесть базисных пунктов до 5,05%.
По данным ČBA Hypomonitor, средний ежемесячный платеж увеличился примерно на 3,9 процента в годовом исчислении, т.е. на 3400 крон до 22 090 чешских крон. Средний срок погашения ипотечного кредита составляет 26,5 лет.
В феврале банки и строительные общества предоставили новые ипотечные кредиты на сумму 21,1 млрд крон, а клиенты дополнительно рефинансировали свои ипотечные кредиты на общую сумму 4,3 млрд крон.
«По сравнению с январем объем новой ипотечной деятельности увеличился примерно на 13 процентов, что отчасти соответствует сезонному эффекту восстановления после более слабого начала Нового года», — заявили в ассоциации, добавив, что в феврале банки выдали 5277 ипотечных кредитов, что на 37 процентов больше, чем год назад.
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