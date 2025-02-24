Средняя сумма ипотеки в Чехии выросла до четырех миллионов крон

«Это отражает сочетание высоких цен на недвижимость, роста заработной платы и более низких процентных ставок», — заявили в ассоциации. Там напомнили, что в прошлом году цены на недвижимость выросли в среднем более чем на 10 процентов.



Верно и то, что чешские банки не спешат удешевлять ипотеку. Средняя процентная ставка по новым ипотечным кредитам снизилась до 4,72 процента с 4,78 процента в январе. Индекс Swiss Life Hypoindex, который отслеживает цены спроса банков, в феврале упал на шесть базисных пунктов до 5,05%.



По данным ČBA Hypomonitor, средний ежемесячный платеж увеличился примерно на 3,9 процента в годовом исчислении, т.е. на 3400 крон до 22 090 чешских крон. Средний срок погашения ипотечного кредита составляет 26,5 лет.



В феврале банки и строительные общества предоставили новые ипотечные кредиты на сумму 21,1 млрд крон, а клиенты дополнительно рефинансировали свои ипотечные кредиты на общую сумму 4,3 млрд крон.



«По сравнению с январем объем новой ипотечной деятельности увеличился примерно на 13 процентов, что отчасти соответствует сезонному эффекту восстановления после более слабого начала Нового года», — заявили в ассоциации, добавив, что в феврале банки выдали 5277 ипотечных кредитов, что на 37 процентов больше, чем год назад.