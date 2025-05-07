Средняя ставка по ипотечным кредитам впервые с весны 2002 года опустилась ниже пяти процентов
7 мая 2025
11:30
239
Средняя ставка по ипотечным кредитам в начале мая впервые с весны 2022 года упала ниже пяти процентов, по сравнению с предыдущим месяцем она снизилась на 0,05 процентного пункта до 4,96 процента. Об этом свидетельствуют данные Swiss Life Hypoindex, которые обрабатываются на основе предложенных ставок в начале каждого месяца.
Наиболее выгодными в настоящее время являются кредиты с трехлетней фиксацией, ставки по которым в среднем составляют около 4,6 процента. «Мы наблюдаем продолжающуюся тенденцию очень медленного снижения ипотечных ставок», — сказал ипотечный аналитик Swiss Life Select Иржи Сикора. По его мнению, майский показатель Hypoindex отражает не только продолжающееся смягчение денежно-кредитной политики, но и весенние акционные предложения некоторых банков. О снижении ставок в последние недели объявили, например, ČSOB, Moneta Money Bank, Fio banka, Air Bank и Komerční banka.
«Банки пока не снижают ипотечные ставки так быстро, как могли бы, хотя есть и исключения. Также очевидно, что весенних акций по поддержке продаж кредитов на жилье в этом году меньше, чем в прошлые годы. Оба этих фактора, по-видимому, связаны с тем, что банки относительно удовлетворены количеством и объемом вновь заключенных ипотечных договоров», — сказал Сикора.
По его мнению, прогноз на ближайшие месяцы указывает на продолжение снижения ставок. Однако, по его мнению, можно ожидать, что темпы будут оставаться такими же медленными, как и до сих пор. Медленное снижение ставок связано также с глобальной экономической неопределенностью. «Сегодня состоится очередное заседание банковского совета Чешского национального банка, и, вероятно, он снова снизит базовые процентные ставки. Однако это не должно оказать значительного влияния на ипотечные кредиты. Банки пока ждут, как будет развиваться ситуация в мировой экономике», — добавил руководитель продуктового отдела Swiss Life Select Том Кадержабек.
По его мнению, большую роль играет неопределенность, связанная с американским президентом Дональдом Трампом, его торговой политикой и тем, какое влияние она может оказать на чешскую экономику и инфляцию. Влияние этих факторов на данный момент очень сложно предсказать. «Если Трамп смягчит свою риторику и продолжит отступать от своих предыдущих шагов, это может открыть путь к более быстрому снижению ипотечных ставок. Однако последнее слово все равно останется за отдельными банками», — добавил он.
«Банки пока не снижают ипотечные ставки так быстро, как могли бы, хотя есть и исключения. Также очевидно, что весенних акций по поддержке продаж кредитов на жилье в этом году меньше, чем в прошлые годы. Оба этих фактора, по-видимому, связаны с тем, что банки относительно удовлетворены количеством и объемом вновь заключенных ипотечных договоров», — сказал Сикора.
По его мнению, прогноз на ближайшие месяцы указывает на продолжение снижения ставок. Однако, по его мнению, можно ожидать, что темпы будут оставаться такими же медленными, как и до сих пор. Медленное снижение ставок связано также с глобальной экономической неопределенностью. «Сегодня состоится очередное заседание банковского совета Чешского национального банка, и, вероятно, он снова снизит базовые процентные ставки. Однако это не должно оказать значительного влияния на ипотечные кредиты. Банки пока ждут, как будет развиваться ситуация в мировой экономике», — добавил руководитель продуктового отдела Swiss Life Select Том Кадержабек.
По его мнению, большую роль играет неопределенность, связанная с американским президентом Дональдом Трампом, его торговой политикой и тем, какое влияние она может оказать на чешскую экономику и инфляцию. Влияние этих факторов на данный момент очень сложно предсказать. «Если Трамп смягчит свою риторику и продолжит отступать от своих предыдущих шагов, это может открыть путь к более быстрому снижению ипотечных ставок. Однако последнее слово все равно останется за отдельными банками», — добавил он.