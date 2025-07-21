Чешский рынок недвижимости демонстрирует рекордную инвестиционную активность: ожидается до 100 миллиардов крон вложений





Ранее рекордными считались 2016 и 2017 годы, когда были заключены сделки на сумму 3,9 и 3,6 миллиарда евро соответственно. Однако, по оценке консалтинговой компании Knight Frank, специализирующейся на мониторинге рынка, итоговый объем инвестиций в 2025 году может достигнуть 4 миллиардов евро — почти 100 миллиардов крон.

По словам Ленки Шинделаржовой, руководительницы отдела исследований компании Knight Frank, толчок рынку дали сразу несколько факторов: снижение ключевых процентных ставок и высокая ликвидность чешского капитала. Ставки снижались как со стороны Чешского национального банка, так и Европейского центробанка, что удешевило кредиты для инвесторов.









Чешские игроки доминируют на рынке: по итогам второго квартала 90% всех сделок были заключены именно чешскими инвесторами и фондами недвижимости. Причем чешские фонды пользуются доверием не только у состоятельных клиентов, но и у частных вкладчиков, которым они предлагают привлекательную доходность при сравнительно низких рисках — в отличие от традиционных депозитов. Приток капитала стимулирует фонды к активной скупке недвижимости, чтобы обеспечить заявленную доходность.

«Инвесторы верят в устойчивость чешского рынка, однако ограниченное предложение толкает их к расширению активности в регионе Центральной и Восточной Европы», — отмечает Шинделаржова.









Впрочем, и на внутреннем рынке предложение стало оживляться. Среди ярких сделок — покупка люксового отеля Four Seasons в Праге инвестиционной группой PPF , приобретение здания Старой таможни в центре столицы фондом Fio Realitní Fond и активность Reico ČS Nemovitostní в секторе арендного жилья.





Инвестиции продолжаются и летом. Так, фонд Accolade приобрел за 2,5 миллиарда крон индустриальный парк под Ческе-Будеевице. Генеральный директор Accolade Милан Кратина подчеркивает важность вложений в региональные центры: «Мы убеждены, что инвестиции в регионы и их естественные центры — областные города — имеют стратегическое значение».

До конца года ожидаются новые масштабные сделки. Если в первой половине 2025-го инвесторы отдавали предпочтение складам и гостиницам, во второй половине года внимание может сместиться в сторону офисной недвижимости. По словам Радки Новак, главы отдела аренды офисов в консалтинговой компании Cushman & Wakefield, пражский рынок офисов остается стабильной средой как для арендаторов, так и для инвесторов, активно адаптируясь к современным трендам.



