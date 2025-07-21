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Чешский рынок недвижимости демонстрирует рекордную инвестиционную активность: ожидается до 100 миллиардов крон вложений

Новости и статьи
21 июля 2025
18:00
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На рынке коммерческой недвижимости Чехии заметное оживление: по итогам первой половины 2025 года объем сделок составил 2,15 миллиарда евро (приблизительно 53 миллиарда крон), что на 152% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как свидетельствуют прогнозы, если нынешний темп сохранится, текущий год может стать рекордным по объему инвестиций за всю историю наблюдений.
Ранее рекордными считались 2016 и 2017 годы, когда были заключены сделки на сумму 3,9 и 3,6 миллиарда евро соответственно. Однако, по оценке консалтинговой компании Knight Frank, специализирующейся на мониторинге рынка, итоговый объем инвестиций в 2025 году может достигнуть 4 миллиардов евро — почти 100 миллиардов крон.

По словам Ленки Шинделаржовой, руководительницы отдела исследований компании Knight Frank, толчок рынку дали сразу несколько факторов: снижение ключевых процентных ставок и высокая ликвидность чешского капитала. Ставки снижались как со стороны Чешского национального банка, так и Европейского центробанка, что удешевило кредиты для инвесторов.

Чешские игроки доминируют на рынке: по итогам второго квартала 90% всех сделок были заключены именно чешскими инвесторами и фондами недвижимости. Причем чешские фонды пользуются доверием не только у состоятельных клиентов, но и у частных вкладчиков, которым они предлагают привлекательную доходность при сравнительно низких рисках — в отличие от традиционных депозитов. Приток капитала стимулирует фонды к активной скупке недвижимости, чтобы обеспечить заявленную доходность.

«Инвесторы верят в устойчивость чешского рынка, однако ограниченное предложение толкает их к расширению активности в регионе Центральной и Восточной Европы», — отмечает Шинделаржова.

Впрочем, и на внутреннем рынке предложение стало оживляться. Среди ярких сделок — покупка люксового отеля Four Seasons в Праге инвестиционной группой PPF, приобретение здания Старой таможни в центре столицы фондом Fio Realitní Fond и активность Reico ČS Nemovitostní в секторе арендного жилья.

Инвестиции продолжаются и летом. Так, фонд Accolade приобрел за 2,5 миллиарда крон индустриальный парк под Ческе-Будеевице. Генеральный директор Accolade Милан Кратина подчеркивает важность вложений в региональные центры: «Мы убеждены, что инвестиции в регионы и их естественные центры — областные города — имеют стратегическое значение».

До конца года ожидаются новые масштабные сделки. Если в первой половине 2025-го инвесторы отдавали предпочтение складам и гостиницам, во второй половине года внимание может сместиться в сторону офисной недвижимости. По словам Радки Новак, главы отдела аренды офисов в консалтинговой компании Cushman & Wakefield, пражский рынок офисов остается стабильной средой как для арендаторов, так и для инвесторов, активно адаптируясь к современным трендам.

На продажу в настоящее время выставлены несколько знаковых объектов, включая офисный комплекс Port 7 у станции метро «Надражи Голешовице», здания River Garden II и III в районе Карлин, а также центр Forum Karlín, известный как площадка для деловых мероприятий и концертов.
Чехия инвестиции
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