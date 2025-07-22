Спрос на микроквартиры в Чехии вырос — чехи выбирают их из-за дороговизны жилья
22 июля 2025
15:00
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Чехи все активнее интересуются микроквартирами — жилыми помещениями площадью от 16 до 30 квадратных метров. Во втором квартале 2025 года спрос на такие объекты вырос на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина — ухудшение доступности жилья: многие покупатели, особенно в крупных городах, вынуждены рассматривать самые дешевые предложения на рынке.
Об этом говорится в свежем анализе чешской платформы Sreality.cz. По данным исследования, средняя стоимость квадратного метра жилья в Чехии по итогам второго квартала составила 81 117 крон, что на 16% больше, чем год назад.
Минимальная площадь — максимальный интерес
Особый интерес к микроквартирам подтверждает и динамика их размещения на рынке: в среднем такие объекты находились в открытом доступе менее двух месяцев, что делает их самой быстрораскупаемой категорией жилья. По сравнению с прошлым годом время нахождения в объявлении сократилось на 41%.
«Очень маленькие квартиры — особенно актуальная тема в Праге. В столице жилье одно из самых дорогих в стране, поэтому покупатели все чаще склоняются к самым компактным и бюджетным вариантам», — пояснила Хана Контриш, руководитель профильных сервисов компании Seznam.cz, которая управляет порталом Sreality.cz. В самой Праге цены на квартиры за год выросли на 12%, и теперь один квадратный метр жилья здесь в среднем стоит 141 338 крон.
Цены растут повсеместно
Согласно анализу, в последние полгода рост цен на жилье в Чехии оставался стабильным — от 16,5% до 17,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Этот тренд аналитики объясняют снижением ипотечных ставок: по мере того как кредиты становятся доступнее, растет и интерес к покупке недвижимости, а вместе с ним — цены.
Во втором квартале 2025 года ни в одном регионе Чехии не зафиксировано снижения стоимости жилья. Наибольший годовой рост цен наблюдался в Моравско-Силезском крае — +26%. Следом идут Устецкий край (+24%) и Краловеградецкий край (+22%). Самый умеренный рост — в Либерецком крае, где квартиры подорожали на 9%.
Старое жилье тоже в цене
Дополнительные данные предоставила платформа FérMakléři.cz. По ее оценке, на вторичном рынке в крупных городах Чехии цены на жилье выросли на 27% по сравнению с прошлым годом и на 7% по сравнению с первым кварталом 2025 года. Средняя цена «квадрата» — 77 343 кроны. Наибольший рост зафиксирован в Усти-над-Лабем и Остраве — городах, где жилье традиционно остается самым доступным в стране.
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