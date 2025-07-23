Арендная плата во втором квартале выросла на 9% в годовом исчислении и составила 17 586 крон
23 июля 2025
09:00
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Арендная плата в Чехии выросла на 9% во втором квартале в годовом исчислении и на 1% по сравнению с первым кварталом, составив в среднем 17 586 крон в месяц. Об этом говорится в анализе платформы недвижимости UlovDomov.cz. Согласно анализу, арендная плата в Праге и Брно практически не изменилась в годовом исчислении или снизилась для некоторых планировок квартир. В таких городах, как Острава, Пльзень и Оломоуц, арендная плата, напротив, выросла. При квартальном сравнении цены на аренду выросли примерно для половины планировок.
Во втором квартале двухкомнатную квартиру в Праге можно было арендовать примерно за 22 170 крон в месяц, в то время как аналогичная квартира в Брно стоила около 17 490 крон, в Остраве — 12 250 крон, в Оломоуце — 15 480 крон, а в Пльзене — 15 030. Квартиры с одной спальней были самыми дорогими для аренды в Праге — 16 700 крон, а в Остраве — самыми дешевыми, 8 930 крон. Средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры варьировалась от 17 260 крон в Оломоуце до 35 560 крон в Праге.
«Во втором квартале прошлого года собственное жилье было существенно недоступно. Это оказало существенное давление на стоимость аренды. Однако люди все больше адаптируются как к уровню процентных ставок по ипотеке, так и к стоимости собственного жилья. Давление на стоимость аренды перестало быть значительным, и во втором квартале цены стабилизировались», — отметил Михал Грбатый, директор UlovDomov.cz. Однако, по его словам, ситуация не во всех городах одинакова: в некоторых городах арендная плата стагнирует, в других может расти.
По данным компании, в большинстве случаев арендная плата остается значительно доступнее ипотечного кредита на покупку собственного жилья. Например, для квартир с двумя спальнями в Праге и Брно, а для квартир с тремя спальнями в Оломоуце ипотечные платежи вдвое превышают ежемесячную арендную плату. Напротив, наиболее выгодным вариантом является покупка собственной квартиры в Остраве. Там арендная плата примерно в 1,3–1,5 раза превышает ежемесячные расходы на арендуемое жилье.
Согласно анализу, цена продажи отремонтированной квартиры в хорошем состоянии за квадратный метр составила около 145 500 крон в Праге и около 114 000 крон в Брно. Взнос в размере 90% от ипотечного кредита, оформленного на 30 лет при средней процентной ставке 5,26% годовых, для квартиры площадью 60 квадратных метров составит около 43 000 крон в Праге и 34 000 крон в Брно.
«Во втором квартале прошлого года собственное жилье было существенно недоступно. Это оказало существенное давление на стоимость аренды. Однако люди все больше адаптируются как к уровню процентных ставок по ипотеке, так и к стоимости собственного жилья. Давление на стоимость аренды перестало быть значительным, и во втором квартале цены стабилизировались», — отметил Михал Грбатый, директор UlovDomov.cz. Однако, по его словам, ситуация не во всех городах одинакова: в некоторых городах арендная плата стагнирует, в других может расти.
По данным компании, в большинстве случаев арендная плата остается значительно доступнее ипотечного кредита на покупку собственного жилья. Например, для квартир с двумя спальнями в Праге и Брно, а для квартир с тремя спальнями в Оломоуце ипотечные платежи вдвое превышают ежемесячную арендную плату. Напротив, наиболее выгодным вариантом является покупка собственной квартиры в Остраве. Там арендная плата примерно в 1,3–1,5 раза превышает ежемесячные расходы на арендуемое жилье.
Согласно анализу, цена продажи отремонтированной квартиры в хорошем состоянии за квадратный метр составила около 145 500 крон в Праге и около 114 000 крон в Брно. Взнос в размере 90% от ипотечного кредита, оформленного на 30 лет при средней процентной ставке 5,26% годовых, для квартиры площадью 60 квадратных метров составит около 43 000 крон в Праге и 34 000 крон в Брно.
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