Арендная плата во втором квартале выросла на 9% в годовом исчислении и составила 17 586 крон

Новости 420on 23 июля 2025 09:00 568

Арендная плата в Чехии выросла на 9% во втором квартале в годовом исчислении и на 1% по сравнению с первым кварталом, составив в среднем 17 586 крон в месяц. Об этом говорится в анализе платформы недвижимости UlovDomov.cz. Согласно анализу, арендная плата в Праге и Брно практически не изменилась в годовом исчислении или снизилась для некоторых планировок квартир. В таких городах, как Острава, Пльзень и Оломоуц, арендная плата, напротив, выросла. При квартальном сравнении цены на аренду выросли примерно для половины планировок.